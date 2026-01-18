موقف إنساني في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس



ملبورن (أ ب)

أسرعت التركية زينب سونمز لتقديم المساعدة لأحد صبية الملاعب الذي تعرّض لوعكة صحية، مما أدى إلى توقف اللعب خلال فوزها المفاجئ على المصنفة الحادية عشرة الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، اليوم الأحد، في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

كانت اللاعبة التركية المتأهلة من التصفيات تستعد لاستقبال الإرسال في الشوط التاسع من المجموعة الثانية عندما ترنّح أحد صبية الملاعب وفقد توازنه وسقط إلى الخلف بالقرب من كرسي الحكم في أجواء مشمسة.

ورغم وقوف صبي الملاعب بسرعة، إلا أنه بدأ يترنح مرة أخرى، فرفعت زينب سونمز يدها على الفور لإيقاف اللعب، ثم توجّهت إلى جانب الملعب ووضعت ذراعها حول خصر الصبي وساعدته في التوجه نحو منطقة مظللة.

تحرك مسؤولو البطولة بسرعة للمساعدة، لكن زينب سونمز اضطرت لرفع الصبي ووضعه على كرسي بالقرب من جانب الملعب، ليتولى الطاقم الطبي تقييم حالته وعلاجه تحت الظل. انتظرت اللاعبتان حتى غادر صبي الملاعب والطاقم الطبي الملعب، قبل استئناف المباراة بعد تأخير دام نحو سبع دقائق.

ونجحت زينب سونمز في كسر الإرسال في ذلك الشوط، لكنها خسرت المجموعة قبل أن تنتفض وتحسم المباراة بنتيجة 7/ 5 و4/ 6 و6/ 4، لتتأهل إلى الدور الثاني في أستراليا للمرة الأولى في تاريخها. يُذكر أن أفضل أداء لسونمز في خمس مشاركات سابقة في البطولات الكبرى «جراند سلام» كان الوصول إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون العام الماضي.