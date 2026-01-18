الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فريق الإمارات بطلاً لكأس الاتحاد للبولو 2026

2026
18 يناير 2026 15:15


دبي (وام)
تُوّج فريق الإمارات، بطلاً لكأس اتحاد الإمارات للبولو 2026، عقب فوزه على فريق بهنسالي بنتيجة 7 أهداف مقابل 6، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس على ملعب نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع العربية.
وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق، بواقع هانديكاب 12 جولاً لكل فريق، وقدّمت مستويات فنية عالية، مع حضور لافت لنجوم اللعبة من أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب لاعبين أجانب مقيمين، ما أسهم في رفع وتيرة المنافسة وإثراء مجريات البطولة.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق إيكويتي على فريق ليجاسي بنتيجة 4.5 مقابل 4 أهداف، ليحرز كأس المركز الثالث، فيما حلّ ليجاسي رابعاً.

