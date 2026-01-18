محمد بن منصور بن زايد يتوج الفائزين في سباق القدرة للإسطبلات الخاصة

عصام السيد (أبوظبي)

توّج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين بسباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة، الذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 146 فارساً وفارسة، ونظِّم بالتعاون والتنسيق بين القرية واتحاد الفروسية والسباق.

حضر مراسم التتويج مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.

وفازت بكأس البطولة الفارسة عشاء رياض حسن، على صهوة «أل جي أمالفي» لإسطبلات إنجاز الخاصة، وقطعت المسافة الكلية للسباق خلال 3:23:55 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.42 كلم/ ساعة.

وجاء ثانياً الفارس سعيد عبد الله المهيري على صهوة «أن أس جي شانو» لإسطبلات ماب، مسجلاً 3:23:59 ساعة، وفي المركز الثالث الفارسة رهف حسن ميرزا على صهوة «أس في كالي» لإسطبلات الرميثي للقدرة، محققةً 3:24:02 ساعة.

وعبّرت بطلة السباق عشاء رياض عن سعادتها بالفوز الأول والذي جاء في ثاني مشاركاتها، وتقدمت بالشكر لوالديها على دعمهم لها في سباقات القدرة، وأوضحت أن المنافسة كانت قوية، لا سيما في مراحلها الأخيرة، بسبب الرغبة الشديدة من المتنافسين في حسم الصدارة، والتي جاءت لصالحها بفارق 4 ثوان عن وصيفها.

وقالت: إنها فخورة بما حققته في السباق الثاني لها في مسيرتها بعد مشاركتها الأولى في سباق كأس الاتحاد في قرية بوذيب، مما يعد دافعاً قوياً وكبيراً نحو المزيد من الإنجازات في السباقات المقبلة.

كما أثنت على التنظيم المميز في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وتوفير أجواء محفّزة وبيئة جاذبة للفرسان والفارسات.

وأكّد مسلم العامري أن سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة حقق نجاحاً مميزاً، وظهر بالصورة المشرّفة التي تعكس مكانة الدولة وريادتها في رياضة الفروسية.

وأوضح أن تنظيم هذا الحدث يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم ملاك الإسطبلات الخاصة، وتعزيز حضورهم في سباقات القدرة، بما يسهم في تطوير مستوى المنافسة والارتقاء بقدرات الفرسان والفارسات.

وتوجّه بالتهنئة إلى الفائزين بالمراكز الأولى، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق في السباقات المقبلة.