«الليجا» تتفوق على «البريميرليج» في الأندية الأكثر مبيعاً للقمصان



معتز الشامي (أبوظبي)

في كرة القدم الحديثة، لا يُقاس النجاح بالألقاب والمراكز في الدوري فحسب، بل بات الانتشار العالمي، وتفاعل الجماهير، وقوة العلامة التجارية عوامل حاسمة في تحديد هوية أكبر مؤسسات هذه الرياضة، داخل الملعب وخارجه.

وتُعد مبيعات القمصان من أوضح المؤشرات على الشعبية العالمية، وتم الكشف عن الأندية التي حققت أعلى المبيعات في عام 2025، وتتصدر كرة القدم الأوروبية القائمة، حيث تضم 6 فرق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، إضافة إلى فريق آسيوي واحد، وآخر من أميركا الشمالية، وعملاقين من أميركا الجنوبية.

وتتمتع علامة ريال مدريد التجارية بشهرة هائلة، حيث يُعد أول نادٍ لكرة القدم يتجاوز مليار يورو في الإيرادات السنوية، ووفقاً لأحدث دراسة أجرتها مجلة «سبورت ماركتينج»، فهو أيضاً الفريق الأكثر مبيعاً للقمصان على مستوى العالم.

وسيطرت فرق الليجا الإسبانية على المركزين الأول والثاني، حيث باع ريال مدريد رسمياً 3.133.000 قميص في جميع أنحاء العالم في عام 2025. وعاد برشلونة إلى المركز الثاني، مقترباً من حاجز الثلاثة ملايين ببيعه 2.940.000 قميص.

ويحتل المركز الثالث باريس سان جيرمان، الذي فاز هذا العام بـ 6 ألقاب، تحت قيادة لويس إنريكي، بما في ذلك أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى زيادة مبيعات القمصان إلى رقم مذهل بلغ 2.546.000 قميص.

وخرج عملاق كبايرن ميونيخ من قائمة أفضل ثلاثة أندية، ومع بروز باريس سان جيرمان كقوة مهيمنة، ويحتل النادي الألماني الآن المركز الرابع بإجمالي مبيعات بلغ 2.377.000 قميص.

ويحتل إنتر ميامي، المركز الخامس، حيث ارتفعت مبيعات النادي الأميركي بعد التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي كان عامل الجذب الرئيسي لبيع 2.366.000 قميص. ويأتي بوكا جونيورز، النادي الأرجنتيني العريق، بالمركز السادس، بمبيعات 1.933.000 قميص.

ومن المثير للدهشة عدم وجود أي فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن أول 6 مراكز، حيث يُعد البريميرليج الأعلى قيمة من حيث حقوق البث التلفزيوني، لكن فرقه لا تمتلك نفس مستوى التسويق لبيع قمصانها.

ويظهر أول فريق إنجليزي في المركز السابع، والذي يأتي من نصيب مانشستر يونايتد، أكبر ناد في إنجلترا، بمبيعات بلغت 1.855.000 قميص.

ويحتل فلامنجو البرازيلي مكانة بين أكثر الأندية مبيعاً للقمصان، خاصة في عام تُوج فيه بلقبه الرابع في كوبا ليبرتادوريس والتاسع في الدوري، حيث جاء بالمركز الثامن في القائمة بمبيعات بلغت 1.677.000 قميص.

ولعب الفوز بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي في غضون أشهر قليلة دوراً رئيسياً في النجاح التجاري لتشيلسي في 2025. كما ساعدهم التعاقدات الجديدة، ليأتي الفريق بالمركز التاسع بمبيعات بلغت 1.422.000 قميص.

وتحوّل النصر من فريق مغمور نسبياً في عالم كرة القدم إلى قوة تجارية جبارة، بفضل كريستيانو رونالدو وغيره من النجوم العالمية، حيث يختتم النصر قائمة العشرة الأكثر مبيعاً للقمصان بـ 1.281.000 قميص.

قائمة العشرة الأكثر مبيعاً للقمصان

1- ريال مدريد: 3.133.000 قميص

2- برشلونة: 2.940.000 قميص

3- باريس سان جيرمان: 2.546.000 قميص

4- بايرن ميونيخ: 2.377.000 قميص

5- إنتر ميامي: 2.366.000 قميص

6- بوكا جونيورز: 1.933.000 قميص

7- مانشستر يونايتد: 1.855.000 قميص

8- فلامنجو: 1.677.000 قميص

9- تشيلسي: 1.422.000 قميص

10- النصر: 1.281.000 قميص