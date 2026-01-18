فينوس ويليامز تسقط من الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة

ملبورن (د ب أ)

حققت الصربية أولجا دانيلوفيتش فوزاً مثيراً على الأسطورة الأميركية فينوس ويليامز بنتيجة 6/ 7 و6/ 3 و6/ 4 اليوم الأحد في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

ونجحت اللاعبة الصربية في العودة من التأخر بنتيجة صفر/ 4 في المجموعة الفاصلة لتطيح بالنجمة الأميركية المخضرمة من الدور الأول للبطولة. وحصلت ويليامز 45 عاماً الحائزة على سبعة ألقاب في البطولات الكبرى «جراند سلام» والتي عادت للملاعب الموسم الماضي بعد توقف دام 16 شهراً، على بطاقة دعوة (وايلد كارد) لتصبح أكبر امرأة على الإطلاق تشارك في القرعة الرئيسية لفئة الفردي عند عودتها للبطولة بعد غياب دام خمس سنوات.

استغلت النجمة الأميركية البالغة من العمر 45 عاماً حماس الجماهير لتبدأ المباراة بقوة، وتقدمت سريعاً بنتيجة 2/ صفر لكن دانيلوفيتش استعادت إتزانها وكسرت إرسال منافستها لتدرك التعادل. ورغم أن فينوس ويليامز أظهرت لمحات من بريقها المعهود، إلا أنها أهدرت فرصة مبكرة لحسم المجموعة، لتضطر لخوض شوط كسر التعادل الذي حسمته في محاولتها الرابعة بضربة أمامية قوية.

لم تتأخر دانيلوفيتش في الرد، حيث فرضت سيطرتها المطلقة على المجموعة الثانية وأنهتها في غضون 30 دقيقة فقط، لتذهب المباراة إلى مجموعة فاصلة، حيث تقدمت فينوس ويليامز 4/صفر، لكن اللاعبة الصربية شنت عودة مذهلة مكنتها من التعادل، في طريقها نحو حصد الفوز وبطاقة التأهل للدور الثاني.