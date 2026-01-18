ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للفوز في «فضية البولو»



دبي (الاتحاد)



قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات، وللمرة الثانية على التوالي، إلى الفوز على فريق جهانجيري بعشرة أهداف، مقابل تسعة أهداف، في ختام الجولة الثالثة من كأس دبي الفضية للبولو 2026، التي يحتضنها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة خمسة فرق وبهانديكاب 20 جولاً.

ورفع فريق الإمارات رصيده إلى أربع نقاط، كما فاز فريق الحبتور على فريق بنجاش بتسعة أهداف، مقابل سبعة أهداف، ليتصدر البطولة، وشهدت الكأس الفضية حتى الآن بعد ست مباريات 99 هدفاً، أي بمعدل 16.5 هدف في كل مباراة.

وكان فريق الإمارات وفريق بنجاش الأكثر تهديفاً بسبب مشاركتهما في ثلاث مباريات، وسجّل كل منهما 26 هدفاً، بينما لعبت باقي الفرق مباراتين فقط، وأصبح رصيد الحبتور 18 هدفاً، وجهانجيري 15 هدفاً، والذئاب 14 هدفاً.

وتستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من الكأس الفضية بمباراتين، تجمع الأولى بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، الذي يسعى لتحقيق فوزه الثالث وتأكيد صدارته، وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري، الذي يحاول تجميل صورته، حتى لو كان على حساب المتصدر.

وفي المباراة الثانية يلعب فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مباراته الرابعة والأخيرة، للحصول على بطاقة التأهل للمرة التالية، ويواجه فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، الذي يضع نُصبَ عينيه نقطتي المباراة، لكي يلحق بركب المقدمة.