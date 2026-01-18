الناموس لـ «طحان» و«مورننج» في سباق الشارقة للخيول

الشارقة (الاتحاد)

حلق الجواد «أيه أتش طحان» لحمد علي المرر بكأس سمو ولي عهد الشارقة، المخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لمسافة 1200 متر «هيبة»، فيما توج الجواد «مورننج» لناصر عسكر، بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الجولة الأولى من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «شروط» ليحافظ على لقبه الذي فاز به العام الماضي، خلال حفل السباق الخامس، الذي أقيم اليوم بمضمار الشارقة لونجين، وتألف من 6 أشواط بلغت قيمة إجمالي جوائزها المالية 560 ألف درهم برعاية مركز دبي العقاري.

وفاز المهر «إ.س الحبيب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بالشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب «برج خور دبي»، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، «إنتاج الإمارات» وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

ونالت المهرة «أيه ان الهنوف» لأحمد عبيد النيادي، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب «الياسمين»، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة للمهرات والأفراس فقط عمر 4 سنوات فما فوق، «إنتاج الإمارات» وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وحصدت المهرة «أيه أس شموس» لإسطبلات ليوا جائزة الشوط الثالث لمسافة 1700 متر على لقب الفردوس، للخيول العربية الأصيلة شرط «عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم».

وتفوق «طحان الوثبة» على منافسيه في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر على لقب بالما سبرينج للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات» تكافؤ (0-80)، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

شهد منافسات السباق وتوج الفائزين، سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، والمهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي.