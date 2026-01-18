الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هانسن يعانق لقب جونيور دبي ديزرت كلاسيك للجولف

هانسن يعانق لقب جونيور دبي ديزرت كلاسيك للجولف
18 يناير 2026 19:00

 
دبي (الاتحاد)

حقق الدنماركي كريستيان هانسن لقب النسخة الرابعة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك للناشئين، التي اختتمت اليوم الأحد على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، وأقيمت بالتعاون مع اتحاد الجولف، وستكون النسخة الثانية على التوالي التي تحظى على اعتماد التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة.
وحقق هانسن الفوز بعدما حقق واحدة من أفضل أساليب العودة من التأخر في النتيجة، عندما فرض جولة فاصلة تفوق فيها على السويدي فيكتور لارسون الذي حل وصيفاً، ليحرز اللقب بإجمالي ثلاث ضربات تحت المعدل بمجموع 213 ضربة.
وشهدت المنافسات التي استضافتها بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وأقيمت بنظام 54 حفرة، مشاركة 64 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم في دبي، وتُعد هذه البطولة، التي تُقام للعام الثاني على التوالي ضمن التصنيف العالمي للهواة خطوة هامة في مسيرة لاعبي الجولف الشباب نحو التطور والنمو.
أُقيمت الجولة الافتتاحية تحت أضواء ملعب فالدو امس الأول، قبل أن تُجرى جولة فاصلة بعد ظهر امس لتقليص عدد اللاعبين إلى أفضل 30 لاعباً والمتعادلين. ثم تنافس المتأهلون للنهائي وجهاً لوجه صباح اليوم على ملعب المجلس الجاهز بعناية فائقة، وهو نفس ملعب البطولة الذي سيستضيف نخبة لاعبي العالم، بمن فيهم روري ماكلروي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (أربع مرات) وتيريل هاتون حامل اللقب، في النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وحققت كايا دالواتي من سيريلانكا، أفضل نتائج السيدات، حيث سجلت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاماً من نادي رويال كولومبو للجولف 69 و71و76 ضربة في الجولات الثلاث، لتحقق مجموعاً متساوياً مع المعدل.

