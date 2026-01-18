«معراض» يحصد كأس اللقايا في مهرجان ولي عهد دبي للهجن



علي معالي (دبي)

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين برموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، واستهلت «معراض» لمحمد ساري بلوش المزروعي التتويج بالرموز بعدما أحرزت كأس سمو ولي عهد دبي للقايا الأبكار المفتوح في الشوط الأول، بزمن بلغ 7:20:7 دقيقة، لتحصل على الجائزة المالية البالغة 1.5 مليون درهم.

وفي الشوط الثاني، قدّم «درمان» لسعيد جابر عبدالله محمد أداءً مميزاً أهّله للفوز ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح ومليون درهم، بعد أن سجل توقيتاً هو الأفضل خلال الأمسية بلغ 7:18:6 دقيقة، أما كأس اللقايا الأبكار للإنتاج والمليون درهم في الشوط الثالث، فكان من نصيب «دلما» لفهيد محمد فهيد الرزق العجمي التي أنهت السباق بزمن 7:19:1 دقيقة، وفاز «طاري» لسعيد راشد عبدالله مبخوت قرح ببندقية اللقايا الجعدان للإنتاج في الشوط الرابع، بعد أن قطع المسافة في 7:19:9 دقيقة، محققاً الجائزة البالغة 800 ألف درهم.

وفي الفترة الصباحية حققت «سمحة» لمبارك غانم حتروش المنصوري الفوز في الشوط الأول للمحليات إنتاج، بزمن بلغ 7:30:2 دقيقة، وتصدرت «شبه» لمالكها خالد حميد حارب المهيري نتيجة الشوط الثاني للمهجنات إنتاج، قاطعة المسافة في 7:24:1 دقيقة.

أما الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات إنتاج، فابتسم لـ «المختبر» المملوك لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، الذي أحرز الفوز بتوقيت قدره 7:29:5 دقيقة، وفي الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات إنتاج، أحرز «رعد» لسلطان عبدالله بن دميثان القمزي المركز الأول، مسجلاً زمناً بلغ 7:24:2 دقيقة.

ويستعد ميدان المرموم يوم غدٍ لاستقبال تحديات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، من خلال 36 شوطاً تُقام على فترتين صباحية ومسائية، تمتد جميعها لمسافة 6 كيلومترات.

من ناحية أخرى انطلقت مساء الخميس على مسرح قرية المرموم التراثية فعاليات مزاد المرموم الثالث عشر (ب) للفطامين، الذي يُنظمه نادي دبي لسباقات الهجن ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، ويستمر حتى مساء الثلاثاء، واستهل المزاد يومه الأول بعرض 66 مطية من الإنتاج الشخصي لأبناء القبائل، وسط حضور كبير من المهتمين والملاك، وشهدت الأمسية الأولى إقبالاً لافتاً على السلالات المتميزة التي تنحدر من نخبة الزمول المعروفة في ميادين السباقات.

وسجلت البكرة بنت «المهندس» (بعير حمد راشد بن غدير) من الأم «الشاهينية» حضوراً بارزاً بعد أن بيعت بمبلغ 200 ألف درهم لصالح يوسف غانم أهلي، كما بيعت بكرة أخرى تنحدر من سلالة «المهندس» من الأم «لمحه» بالقيمة ذاتها وانتقلت ملكيتها إلى محمد أحمد الغيث المري.

وتم أيضاً خلال المزاد بيع قعود ابن «الواضح» (العاصفة) من الأم «جبارة» بمبلغ 180 ألف درهم لصالح فايز غافان الجابري.

