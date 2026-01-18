الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الشارقة الرياضي» يتوج الفائزين بسباق جري حصن الذيد

«الشارقة الرياضي» يتوج الفائزين بسباق جري حصن الذيد
18 يناير 2026 20:00

 
الشارقة (وام)

توج مجلس الشارقة الرياضي الفائزين في سباق جري حصن الذيد، الذي أقيم أمس في مدينة الذيد، إيذاناً بانطلاق الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس للعام الحالي، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.
وأسفرت نتائج سباق 12 كيلومتراً لفئة المواطنين عن فوز علي اليماحي بالمركز الأول، وحميد النعيمي ثانياً، وأحمد المرشدي ثالثاً، فيما فازت أمل الشحي بالمركز الأول لفئة المواطنات، تلتها مريم البلوشي في المركز الثاني.
وفي الفئة المفتوحة للرجال، حل جوزيف كينج أولاً، ويوان ديسرياك ثانياً، وفنسنت ميهوت ثالثاً، بينما جاءت ميني ميتوكو أولى في فئة السيدات، تلتها فيديليا ماسونجو، ثم رادميلا باكيتش.
وفي سباق 6 كيلومترات لفئة المواطنين، فاز خالد العبدولي بالمركز الأول، يليه فهد مبارك، ثم عبدالله علي، فيما توجت خديجة النقبي بالمركز الأول لفئة المواطنات، وحلت فاطمة المهيري ثانية.
وفي الفئة المفتوحة للرجال، جاء جي إم ماشاريا أولاً، ومحمد أو كلتوم ثانياً، وجاسم سعيد ثالثاً، بينما فازت ناديزدا خاورولينا بالمركز الأول لفئة السيدات، تلتها إيميلي ميكولا، ثم أرانيا تيسالا.
وفي سباق 3 كيلومترات لفئة المواطنين فاز عبيد برمان بالمركز الأول، يليه ثاني الفلاسي، ثم عيسى حناوي، فيما توجت مهرة بدر بالمركز الأول لفئة المواطنات، تلتها نورة دلموك، ثم علياء الزرعوني.
وفي الفئة المفتوحة للرجال، حل عبدالعزيز نصر أولاً، وموسى أوجيل ثانياً، وأيمن لبحوري ثالثاً، بينما جاءت نهى السوسي أولى في فئة السيدات، تلتها ضياء هاريني، ثم راشيل دي سوزا.
وفي سباق «الجونيور» لمسافة كيلومتر واحد، فاز كيرستيان شوكانوف بالمركز الأول لفئة الأولاد، يليه سيف الشرقي، ثم سهيل أحمد، بينما توجت شوق أحمد بالمركز الأول لفئة البنات، تلتها ابتسام الشحي، ثم أليل خيرولينا.

