الرياضة

البطائح يخطف نقطة من بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين

البطائح يخطف نقطة من بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين
18 يناير 2026 19:53

 


مصطفى الديب (أبوظبي)
خطف البطائح نقطة ثمينة أمام مضيفه بني ياس، بعدما تعادل معه في الوقت القاتل في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، وجاء هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني عن طريق أناتولي، فيما كان يوسف نياكاتيه قد سجل هدف التقدم لبني ياس في الدقيقة 39.
ومجدداً فشل بني ياس في تحقيق الفوز على أرضه في المسابقة منذ مارس من العام الماضي عندما فاز على العروبة.
وكان بني ياس أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف المالي يوسف نياكاتيه في الدقيقة 39 مستفيداً من خطأ ارتكبه المدافع راشد مهير.
ولم ينجح بني ياس في تعزيز تقدمه في الشوط الأول الذي شهد أفضلية واضحة لأصحاب الأرض، رغم البداية الهجومية القوية من جانب لاعبي البطائح، بعدما نجح فهد الظنحاني من إنقاذ فريقه من هدف مبكر في الدقيقة الأولى بعد التصدي لرأسية كيتا.
ونجح أناتولي في استغلال خطأ الحارس فهد الظنحاني بعدما ارتدت منه الكرة، وضعها أناتولي في الشباك ليهدي فريقه نقطة ثمينة.
بهذه النتيجة، رفع البطائح رصيده إلى 10 نقاط، متقدماً إلى المركز الثاني عشر بينما ظل بني ياس في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

