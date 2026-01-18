الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«إيه دبليو» بطل «الرمز» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«إيه دبليو» بطل «الرمز» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
18 يناير 2026 19:51

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«فريق الصيرمي» يحصد الرمز في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
«أبوظبي للصقارين» ينظّم فعاليات تراثية في مهرجان الحصن


تواصلت اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الثامن، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح بأبوظبي.
وحقق الصقر «إيه دبليو»، لجمعة عبدالله الفلاحي، المركز الأول في شوط الرمز للعامة ملاك - قرموشة جير فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر «تشريف»، لعبدالله ناصر سالم صقر المنصوري، وجاء ثالثاً الصقر «فال»، لراشد سهيل ماجد بن صقر المري.
وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة ملاك - قرموشة جير فرخ، عن فوز الصقر«ضجة»، لعبيد سيف خليفة بن سمحة الشامسي بالمركز الأول، وجاء ثانيا الصقر «جي تو»، لأحمد راشد محمد الخييلي، وثالثاً الصقر «56»، لسيف أحمد سيف المقعودي الفلاسي.
وتصدر الصقر«جي 20»، لمحمد سيف غانم آل علي، الشوط الثاني لفئة العامة ملاك - قرموشة جير فرخ، وجاء ثانياً الصقر«دي أو بي»، لخليفة عبدالله حليس الفلاسي، وثالثا الصقر «صدمة»، لمروان محمد أحمد بن مجرن.
وهيمن الصقر «لوسيل»، لخليفة عبدالله حليس الفلاسي، على المركز الأول لفئة العامة ملاك قرموشة جير - جرناس، وجاء ثانياً الصقر«جي تو»، لجمعة عبدالله الفلاحي، وثالثاً الصقر«قمرة»، لعبيد سيف خليفة بن سمحة الشامسي.
وشهد الشوط الثاني في فئة العامة ملاك - قرموشة جير جرناس فوز الصقر «94»، لعبدالله راشد أحمد المانع المنصوري، وجاء ثانياً الصقر«قمرا»، لناصر بطحان سلطان المنصوري، وثالثاً الصقر «1»، لمحمد سعيد عبدالله المنصوري. 

الصقور
الصيد بالصقور
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
سباقات الصيد بالصقور
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©