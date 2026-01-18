«إيه دبليو» بطل «الرمز» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور



أبوظبي (وام)



تواصلت اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الثامن، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح بأبوظبي.

وحقق الصقر «إيه دبليو»، لجمعة عبدالله الفلاحي، المركز الأول في شوط الرمز للعامة ملاك - قرموشة جير فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر «تشريف»، لعبدالله ناصر سالم صقر المنصوري، وجاء ثالثاً الصقر «فال»، لراشد سهيل ماجد بن صقر المري.

وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة ملاك - قرموشة جير فرخ، عن فوز الصقر«ضجة»، لعبيد سيف خليفة بن سمحة الشامسي بالمركز الأول، وجاء ثانيا الصقر «جي تو»، لأحمد راشد محمد الخييلي، وثالثاً الصقر «56»، لسيف أحمد سيف المقعودي الفلاسي.

وتصدر الصقر«جي 20»، لمحمد سيف غانم آل علي، الشوط الثاني لفئة العامة ملاك - قرموشة جير فرخ، وجاء ثانياً الصقر«دي أو بي»، لخليفة عبدالله حليس الفلاسي، وثالثا الصقر «صدمة»، لمروان محمد أحمد بن مجرن.

وهيمن الصقر «لوسيل»، لخليفة عبدالله حليس الفلاسي، على المركز الأول لفئة العامة ملاك قرموشة جير - جرناس، وجاء ثانياً الصقر«جي تو»، لجمعة عبدالله الفلاحي، وثالثاً الصقر«قمرة»، لعبيد سيف خليفة بن سمحة الشامسي.

وشهد الشوط الثاني في فئة العامة ملاك - قرموشة جير جرناس فوز الصقر «94»، لعبدالله راشد أحمد المانع المنصوري، وجاء ثانياً الصقر«قمرا»، لناصر بطحان سلطان المنصوري، وثالثاً الصقر «1»، لمحمد سعيد عبدالله المنصوري.