ولفرهامبتون يعرقل نيوكاسل في الدوري الإنجليزي



لندن (أ ف ب)



عرقل ولفرهامبتون، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ضيفه نيوكاسل يونايتد وأجبره على التعادل سلباً اليوم في المرحلة 22، موقفاً سلسلة انتصاراته المتتالية.

وكان نيوكاسل يمنّي النفس بتحقيق انتصار رابع توالياً في الدوري خاصة أمام فريق لم يفز سوى في مباراة واحدة هذا الموسم واكتفى بأربعة تعادلات قبل مباراة اليوم.

لكن فريق المدرب إيدي هاو سقط في فخ التعادل واكتفى برفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، في حين حصل ولفرهامبتون على نقطته الثامنة فقط.

وفشل نيوكاسل في تشكيل خطورة مقنعة للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث، على الرغم من استعادة خدمات المهاجم السويدي أنتوني إيلانجا الذي كان غاب لخمس مباريات بسبب الإصابة وشارك في الشوط الثاني في الخسارة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة.

ويأتي التعادل المخيّب قبل استضافة أيندهوفن الهولندي الأربعاء في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث يبحث نيوكاسل عن انتصار رابع للتقدم بمحاولة التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي عبر المراكز الثمانية الأولى.