الإمارات تعزز صدارتها للترتيب العام في ختام بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي (وام)

اختتمت اليوم منافسات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، مع إسدال الستار على فعاليات اليوم الثالث والأخير، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، ضمن باكورة بطولات موسم 2026، بتنظيم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، بعد ثلاثة أيام حافلة بالمنافسات القوية والمستويات الفنية الرفيعة، ومشاركة واسعة من نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

شارك في البطولة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 43 دولة، تنافسوا ضمن مختلف الفئات والمراحل السنية، بما في ذلك فئات المحترفين والهواة والأساتذة، في مشهد يعكس الزخم المتنامي لرياضة الجوجيتسو عالمياً، والمكانة المتطورة التي باتت تحظى بها أبوظبي على خريطة البطولات الدولية الكبرى.

وواصلت دولة الإمارات تألقها اللافت، حيث عززت صدارتها لجدول الترتيب العام للبطولة برصيد بلغ 140,010 نقاط، متقدمة بفارق كبير على منتخب البرازيل الذي حل في المركز الثاني برصيد 42,680 نقطة، فيما جاءت كولومبيا في المركز الثالث بـ 22,200 نقطة، في تأكيد جديد على الريادة الإماراتية في رياضة الجوجيتسو.

وعلى صعيد ترتيب الأكاديميات، تصدر فريق أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية الترتيب العام بمجموع 48,700 نقطة، يليه فريق أكاديمية M.O.D الإماراتية في المركز الثاني بـ 22,975 نقطة، فيما جاء فريق أكاديمية TEAM 777 ثالثاً برصيد 15,025 نقطة، بعد منافسة قوية امتدت على مدار أيام البطولة.

حضر منافسات اليوم الختامي عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، إلى جانب مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والذين تابعوا جانباً من النزالات الختامية وشاركوا في مراسم تتويج الفائزين.

وأكد محمد سالم الظاهري، في تصريح له، أن بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تمثل إحدى الركائز الأساسية في أجندة البطولات العالمية، لما تحققه من مكتسبات فنية وتنظيمية كبيرة، مشيداً بالمستوى العالي للمنافسات وقوة النزالات، في ظل المشاركة الواسعة للاعبي ولاعبات 43 دولة.

وأوضح أن البطولة أسهمت في إتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب الواعدة وصناعة الأبطال، إلى جانب إكساب اللاعبين خبرات تنافسية مهمة من خلال الاحتكاك المباشر مع نخبة لاعبي العالم.

وأضاف أن المشاركة الكبيرة التي تجاوزت 2000 لاعب ولاعبة تعكس الثقة الدولية بقدرة أبوظبي على استضافة وتنظيم كبرى البطولات، وتعزز مكانتها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.

شهد اليوم الختامي توزيع 264 ميدالية ذهبية، و258 ميدالية فضية، و196 ميدالية برونزية، في ختام بطولة اتسمت بالتنظيم المميز والتنوع الكبير في المشاركات، ما أسهم في رفع المستوى الفني العام للمنافسات.

وعلى مستوى النتائج الفردية، أحرزت اللاعبة العنود إبراهيم الحربي، من نادي بني ياس للجوجيتسو، الميدالية الذهبية في فئة الحزام البنفسجي للمحترفات وزن 49 كجم، بعد أداء مميز خلال النزالات، وأكدت أن الفوز يعد ثمرة العمل الجاد والاستعداد المكثف، ويمنحها حافزاً لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

وفي منافسات الرجال، توّج اللاعب هزاع فرحان، من نادي بني ياس للجوجيتسو، بالميدالية الذهبية في فئة الحزام البني للمحترفين وزن 120 كجم، بعد مستويات قوية قدمها طوال البطولة.

وأوضح أن بطولة أبوظبي الدولية تعد من أبرز بطولات الموسم، وتشكل منصة مثالية لقياس الجاهزية الفنية ومواجهة نخبة اللاعبين.

ورسخت بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو مكانتها كإحدى أهم المحطات الرئيسة في روزنامة بطولات الجوجيتسو، لما توفره من بيئة تنافسية عالية المستوى، ودور محوري في تطوير اللاعبين وتعزيز الانتشار الدولي للعبة، انطلاقاً من أبوظبي.