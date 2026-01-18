الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
99 ميدالية و9 كؤوس لنادي الشارقة في بطولة كأس الإمارات للكاراتيه

18 يناير 2026 21:11


الشارقة (وام)
حصد نادي الشارقة الرياضي 9 كؤوس ضمن بطولة كأس الإمارات للكاراتيه في جولتها الثانية من أصل 10 كؤوس مخصصة للفائزين في البطولة التي استضافها أمس صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة الرياضي.
ونجح لاعبو النادي في فئة الكاتا في الفوز بجميع الكؤوس المطروحة، حيث حصلوا على 5 كؤوس جملة واحدة بعد أن نالوا كأس الرجال والشباب وتحت 21 سنة والناشئين والأشبال، ومضت فئة كوميتيه في نادي الشارقة لتحقق 4 كؤوس من أصل 5، حيث نال اللاعبون كأس الأشبال والناشئين والشباب وتحت 21 سنة في حين تم تأجيل حسم كأس فئة الرجال للجولة الأخيرة.
وسجل أبطال نادي الشارقة للكاراتيه رقماً قياسياً جديداً بعد أن فاز بأكبر عدد من الميداليات في البطولة بلغ 99 ميدالية متنوعة، حيث نال 41 ميدالية ذهبية و30 ميدالية فضية و28 برونزية.
وهنأ المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية فريق الكاراتيه على النتيجة المميزة، مؤكداً أنها نتاج جهد كبير من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
وأوضح أن أبطال الكاراتيه ظلوا على الدوام يحققون نتائج متميزة وإدارة الألعاب الفردية لا تألو جهداً في توفير كافة المعينات لفرق النادي لتحقيق النتائج المأمولة ومواصلة تحقيق الإنجازات.
وقال: إنه من الجيد افتتاح موسم الكاراتيه بهذا الإنجاز وحصاد كل هذه الكؤوس، مؤكداً أن هذه النتيجة ستنعكس على أداء اللاعبين في مقبل المنافسات، ونطمح لأن يواصل اللاعبون تقديم الأداء القوي وإضافة مزيد من الإنجازات لقلعة الملك.

