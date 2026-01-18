الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
فرسان شرطة أبوظبي يتفوقون في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

18 يناير 2026 21:19


أبوظبي (وام)
شارك فريق فرسان شرطة أبوظبي في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز - فئة نجمتين، في نسختها الثالثة عشرة، التي تُقام سنوياً بمشاركة نخبة من الفرسان الدوليين والمواهب الإماراتية، على مدى ثلاثة أيام في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، برعاية القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن مشاركة فرسان شرطة أبوظبي ورعاية القيادة العامة للبطولة تعكس دعم الشرطة المستمر للرياضات النوعية والفروسية، لما لها من دور في صقل المهارات وتعزيز الانضباط وروح التنافس الشريف، مشيداً بالجهود التنظيمية المتميزة للبطولة، وثمّن الرعاية والاهتمام اللذين أسهما في نجاحها وترسيخ مكانتها محلياً ودولياً.
وكرَّم العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أصحاب المراكز الأولى، الفائزين في الشوط الذي رعته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشيداً بالأداء اللافت الذي قدّمه الفرسان المشاركون.
ضمّ فريق قفز الحواجز في القيادة العامة لشرطة أبوظبي نخبة من الفرسان الذين قدّموا أداءً متميزاً في مواجهة فرق من مختلف الأندية المحلية والدولية.
وأسفرت المنافسات عن تتويج الفارس النقيب هزاع حمد الظاهري بكأس البطولة، على صهوة الجواد «جيديوي»، بعد فوزه بالمركز الأول، وسط مشاركة 70 فارساً، فيما حقق المساعد أول مفتاح جوهر الظاهري المركز الخامس على صهوة الجواد «بلو لوف»، مقدمين أداءً يعكس المستوى الفني والاحترافي المتميز لفرسان شرطة أبوظبي في هذه البطولة الدولية.
يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعم الرياضات النوعية، وتعزيز مشاركة منتسبيها في البطولات المحلية والدولية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والانضباط، وترسيخ قيم التنافس الرياضي الإيجابي.

