أتلتيكو يعبر ألافيس بـ«رأسية سورلوث»



مدريد (أ ف ب)



بعد تعادل في الدوري وخسارة في الكأس السوبر، واصل أتلتيكو مدريد استفاقته بتحقيق فوز ثانٍ توالياً جاء بصعوبة أمام ضيفه ألافيس بهدف اليوم في المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني كان سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد في المرحلة 19، ثم خسر أمام جاره وغريمه ريال مدريد في نصف نهائي الكأس السوبر، قبل أن يستفيق بفوز على ديبورتيفو لاكورونا في ثمن نهائي مسابقة كأس إسبانيا.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط عن فياريال الثالث الذي لعب مباراة أقل، وسبع وثمان عن ريال مدريد وبرشلونة توالياً، مع خوض الفريق الكاتالوني مباراة أقل أيضاً.

ويدين أتلتيكو بفوزه إلى هدّافه النروجي ألكسندر سورلوث الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة من نقطة الجزاء تقريباً إثر عرضية من بابلو باريوس (48).

وتنتظر أتلتيكو مباراة مهمة في تركيا أمام غلطة سراي في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل الفريق المدريدي المركز الثامن الأخير المؤهل مباشرة إلى ثمن النهائي، لكنه يلاحق من مجموعة كبيرة من المنافسين.

وينتظر أن يستعيد سيميوني خدمات المهاجم الأرجنتيني نيكولاس جونساليس الذي غاب للمباراة الرابعة توالياً، إثر إصابة في العضلة الخلفية، لكنه سيخضع لفحص بدني لتحديد جاهزيته، فيما يستمر غياب المدافع الفرنسي كليمان لونجليه للمباراة الخامسة بسبب إصابة في الركبة.

بدوره، تلقى ألافيس الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط.

في مباراة ثانية، قاد خوسيه غايا فريقه فالنسيا إلى فوز متأخر على مضيفه خيتافي 1-0 بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.