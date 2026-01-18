الشارقة يهزم كلباء بثلاثية في دوري أدنوك للمحترفين

علي معالي (أبوظبي)



فاز فريق الشارقة على كلباء 3-1 اليوم في الجولة الـ 13 «ختام الدوري الأول» لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة جرت على استاد الشارقة، سجل للشارقة لوان بيريرا وحارب عبدالله وفراس بالعربي في الدقائق 9 و79 و82، وسجل هدف كلباء ريني ريفاس في الدقيقة 39، ليرفع «الملك» رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف كلباء عند 16 نقطة في المركز السابع

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم الشارقة بهدفه في الدقيقة 9 عن طريق لوان بيريرا، وتعادل لكلباء ريني ريفاس في الدقيقة 39، بعد شوط متوسط من الجانبين، وكانت فرص التهديف والهجمات فيه قليلة. وفي الشوط الثاني، كان للبدلاء في صفوف الشارقة كلمة الحسم عندما أضاف كل من حارب عبدالله وفراس بالعربي هدفين، بعد أن لعبا مكان بيرو وايجور.

من جهة أخرى، يشهد ختام الجولة إقامة مباراتين، حيث يستضيف عجمان (13 نقطة) منافسه الظفرة (15 نقطة) على استاد راشد بن سعيد الساعة 5:5 مساء، وفي المباراة الأخرى، يلتقى شباب الأهلي (29 نقطة) مع دبا (9 نقاط)على استاد راشد بدبي الساعة 7:45