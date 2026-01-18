برعاية محمد الشرقي. الفجيرة تختتم بطولة تحدي اللياقة البدنية



الفجيرة (وام)



شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ختام فعاليات النسخة الرابعة من بطولة تحدي اللياقة البدنية «UAE Storm Games - Fujairah»، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في فندق ومنتجع البحر خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الحالي، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وشارك في البطولة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 40 دولة، بعد أن شهدت التصفيات مشاركة أكثر من 320 لاعباً ولاعبة، تنافسوا ضمن فئات المحترفين والهواة والفرق، إلى جانب مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين العالميين والمحليين.

وتُعد البطولة واحدة من أبرز منافسات اللياقة البدنية عالية المستوى، حيث استمرت على مدى ثلاثة أيام، وشملت تحديات متنوعة في السرعة والقوة والتحمل ودفع الأوزان ومهارات الجمباز، ضمن منافسة قوية تختبر قدرات المشاركين البدنية والتقنية وصمودهم أمام أصعب التمارين.

حضر حفل الختام نخبة من الشخصيات والمسؤولين في إمارة الفجيرة، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية والمهتمين برياضة اللياقة البدنية، وسط أجواء احتفالية ناجحة.