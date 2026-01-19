ميندي «العملاق» بطل «القارتين»

الرياض(د ب أ)

قدم الحارس السنغالي المخضرم "إدوارد ميندي" ليلة ملحمية مع منتخب بلاده الذي قاده لمجد جديد، حمل بصمات قوية من حارس الأهلي السعودي الذي عرف في أشهر قلائل التتويج القاري في آسيا وأفريقيا.

وتصدى "ميندي" لركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء كانت كفيلة بإهداء اللقب للمنتخب المغربي، لتتجه المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا 2025 إلى وقت إضافي ظهر فيه أسود التيرانجا بقوة وحماس شديدين، استمدوها من حارسهم العملاق الذي كان في الموعد كعادته دائماً.

وكان ميندي قاد "الملكي" في مايو الماضي للتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة كأول ناد آسيوي يتوج باللقب في نسخته الجديدة، ولعب الحارس السنغالي دوراً في تتويج الأهلي باللقب التاريخي. وأضاف ميندي على قميص منتخب بلاده النجمة الثانية، بعدما كان هو من قادهم للتتويج بالنجمة الأولى في نسخة 2021 بالفوز على منتخب مصر بركلات ترجيح كان الحارس السنغالي بطلها الأول.