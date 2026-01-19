الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الركراكي ينتقد الصورة السيئة للكرة الأفريقية في المباراة النهائية

الركراكي ينتقد الصورة السيئة للكرة الأفريقية في المباراة النهائية
19 يناير 2026 08:35

باريس(أ ف ب)
أعرب مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عن أسفه لـ"الصورة التي تم تقديمها عن كرة القدم الأفريقية" خلال حالة الفوضى الكبيرة، عندما هدد المنتخب السنغالي بمغادرة أرض الملعب في المباراة النهائية في الرباط.
وقال الركراكي: "نهنئ السنغال، حتى وإن كانت الصورة التي قدمناها عن كرة القدم الأفريقية مخيبة، مع كل ما حدث عند احتساب ركلة الجزاء لصالح المغرب في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي" والتي أهدرها إبراهيم دياز.
وأضاف: "منذ البداية كانت الأجواء غير صحية".
وتابع: "نشعر بخيبة أمل من أجل الجمهور المغربي، فعندما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ترى الفوز قريبًا جدًا، لكن في النهاية كرة القدم تعيدك إلى الواقع، وهذا مؤسف".
وختم قائلاً: "سنواصل العمل، والمغرب سيعود أقوى".
في المقابل، قال باب غي، صاحب هدف الفوز والذي اختير أفضل لاعب في المباراة: "قدمنا كل ما لدينا ولم نغش".
وأضاف لاعب وسط فياريال الإسباني لقناة "إم 6" الفرنسية "بصراحة كانت مباراة صعبة جداً، كنا نرغب بشدة في الفوز هنا، في بلد جميل، لديهم جماهير مذهلة".
وتابع اللاعب السابق لمرسيليا الفرنسي: "قدمنا كل شيء ولم نغش. السنغال بطلة أفريقيا ونحن سعداء جداً".

