سوسيداد يكسر سلسلة انتصارات برشلونة في الدوري الإسباني

مدريد (د ب أ)

انكسرت سلسلة انتصارات فريق برشلونة بالخسارة خارج أرضه أمام ريال سوسيداد بنتيجة 1 / 2 ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ميكيل أويارزابال وجونسالو جيديش هدفي سوسيداد في الدقيقتين 32 و71، بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 70.

وأكمل سوسيداد الأمتار الأخيرة بنقص عددي بعد طرد لاعب الوسط، كارلوس سولير، في الدقيقة 88.

بهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 49 نقطة في المركز الأول، ويتقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع ملاحقه وغريمه، ريال مدريد، ثاني الترتيب. أما ريال سوسيداد فرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

بدأت الإثارة مبكراً في معقل الفريق الباسكي، حيث ألغى الحكم هدفاً سجله أويارزابال، بعدما وقع قائد سوسيداد في مصيدة التسلل. ورد برشلونة بهدف سجله فيرمين لوبيز في الدقيقة السابعة، ولكن تدخلت تقنية الفيديو باحتساب مخالفة ضد داني أولمو بعد عرقلة تاكيفوسا كوبو مهاجم ريال سوسيداد، ليبقى التعادل السلبي قائماً.

ووقع لاعبو برشلونة في التسلل مجدداً، ليحرم من هدفين آخرين سجلهما فرينكي دي يونج ولامين يامال في الدقيقتين 20 و27، بينما رد سوسيداد بتسديدة من جيديش، أمسكها جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة بثبات. لكن العملاق الكتالوني لم ينتبه للخطر، حيث مرر جيديش كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها أويارزابال بتسديدة مباشرة في الشباك ليتقدم أصحاب الأرض في النتيجة بعد مرور 32 دقيقة.

وحاول برشلونة إدراك التعادل، ولكن أولمو أضاع ثلاث محاولات وأتبعه يامال بفرصتين وسط تألق من أليكس ريميرو حارس مرمى سوسيداد.

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح يامال، ولكن تدخلت تقنية الفيديو بإلغاء القرار بداعي وجود تسلل ضد نجم برشلونة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني، واصل أليكس ريميرو تألقه بالتصدي لمحاولات جديدة أمام أولمو وفيران توريس وفيرمين لوبيز وبيدري، بينما حرم القائم الأيسر، أولمو، من تسجيل التعادل في أول ربع ساعة.

وأسرع هانسي فليك مدرب برشلونة بإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإشراك الوافد الجديد، جواو كانسيلو المعار من الهلال السعودي لنهاية الموسم وروبرت ليفاندوفسكي وماركوس راشفورد مكان بالدي وأولمو وفيران توريس.

وبعد حوالي سبع دقائق، سجل راشفورد هدف التعادل بضربة رأس بعد عرضية متقنة من يامال، ولكن برشلونة لم يهنأ كثيراً بالهدف بل تقدم سوسيداد مجدداً بهدف ثان سجله جيديش بتسديدة في الشباك بعد متابعة تمريرة زميله كارلوس سولير.

وهاجم برشلونة بشراسة لإدراك التعادل، ولكن الحظ عانده بتصدي العارضة لفرصتين أمام ليفاندوفسكي وجوليس كوندي في الدقائق الأخيرة، بينما أكمل سوسيداد اللقاء بنقص عددي بعد طرد سوليرفي الدقيقة 88 بعد تدخل عنيف ضد بيدري نجم برشلونة.

واحتسب الحكم تسع دقائق وقت بدل ضائع، لم يستغلها برشلونة سوى بتسديدة ليامال طائشة فوق العارضة وتسديدة أخرى للبديل روني بارداجي أمسكها حارس سوسيداد على مرتين، لينتزع الفريق الباسكي ثلاث نقاط ثمينة أمام حامل اللقب، ويهزم برشلونة للموسم الثاني توالياً على هذا الملعب.