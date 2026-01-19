بعد الفوز بلقبي البطولة.. «جودو الإمارات» في صدارة دولية العين

العين (الاتحاد)

تُوج شباب وفتيات الإمارات للجودو تحت 21 عاماً، بلقب بطولة العين الدولية للجودو التي اختُتمت أمس الأول بصالة خليفة بن زايد للألعاب الرياضية بنادي العين، والتي نظّمها الاتحاد برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اللعبة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي العين الرياضي، والتي شهدت مشاركة 340 لاعباً ولاعبة، ليضيف بذلك جودو الإمارات اللقب الثاني بعد فوزه ببطولة تحت 15 عاماً، التي أقيمت في اليوم الأول.

وجاء تتويج لاعبي ولاعبات الإمارات برصيد 21 ميدالية ملونة، وبمعدل 7 ميداليات ذهبية ومثلها من الفضة، بالإضافة إلى 7 برونزيات، وفي المركز الثاني الفضي حلَّ لاعبو الهند برصيد 4 ذهبيات فقط، وفي المركز الثالث البرونزي، جاء الفريق السوري برصيد 5 ميداليات، منها ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزيتان.

وعلى المستوى المحلي تحت 21 عاماً حقق شباب نادي كلباء المركز الأول، وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني، بينما احتل نادي الشارقة الرياضي المركز الثالث.

وفي فئة الفتيات، تألق فريق كلباء لرياضة المرأة، محرزاً المركز الأول، وحل فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني، وجاء ثالثاً فريق نوجيرا من دبي.

وفي ختام البطولة الدولية الرابعة للاتحاد لهذا الموسم، قام الدكتور ناصر التميمي، نائب رئيس اتحاد الجودو، ومحمد جاسم، الأمين العام لاتحاد الجودو، وعيسى بن هويدن، عضو الاتحاد، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشرقية والشمالية، بتتويج الفائزين الأوائل، وتبادل الدروع التذكارية، مسكاً للبطولة المميزة التي وفّر لها نادي العين كافه متطلبات النجاح.