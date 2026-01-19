مورانت يقود جريزليز للفوز على ماجيك في لندن

لندن (أ ف ب)

قاد جا مورانت فريقه ممفيس جريزليز للفوز على أورلاندو ماجيك 126-109 في مباراة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) أُقيمت في لندن.

وسجّل مورانت العائد من الإصابة 24 نقطة، ومرّر 13 كرة حاسمة على ملعب «أو2 أرينا» في العاصمة الإنجليزية.

وقال مورانت البالغ 26 عاماً عن عودته إلى الملاعب «كان شعوراً رائعاً، خاصة أنني تمكنت من فعل ذلك. أول مباراة رسمية لي خارج الولايات المتحدة... كنت بحاجة ماسة إليها».

وسيطر جريزليز على مجريات المباراة فتقدّم بفارق وصل إلى 33 نقطة، منهياً الربع الأول برصيد 40 نقطة.

اعتاد جريزليز أخيراً على إهدار تقدمه بفارق يزيد على 10 نقاط، على غرار ما حدث حين تقدم 20 نقطة في الشوط الأول خلال خسارته أمام ماجيك 111-118 في برلين الخميس، في أوّل لقاء بينهما خارج حدود الولايات المتحدة.

قال جمال موسلي مدرب أورلاندو إن حيوية مورانت كانت عاملاً حاسماً في منع ماجيك من تحقيق عودة مماثلة، مضيفاً: «سرعته، حماسه، طاقته، عندما يدخل الملعب يصبح لاعبا قويا. إنه كالصاعقة في اختراقاته السريعة».

وفرض مورانت كلمته باكراً بتسجيله 20 نقطة، وأضاف إليها 10 تمريرات حاسمة في الشوط الأول.

وبدا واضحاً أن مورانت وضع خلف ظهره خلافه مع الجهاز التدريبي لغريزليز في بداية هذا الموسم، كما وجد نفسه هذا الشهر محور تكهنات حول انتقاله بسبب تعرضه لإصابة في ربلة ساقه.

وعندما سُئل بعد المباراة عن التقارير التي تفيد بأن جريزليز قد أعلن استعداده للنظر في عروض التبادل الخاصة به، أشار مورانت إلى أنه ليس لديه أي اهتمام بالرحيل.

وأردف «إذا كان أي شخص هنا يعرفني، فأنا رجل مخلص للغاية. لديّ شعار على ظهري، وهذا يجب أن يخبرك بالضبط أين أريد أن أكون».

وبرز البديل الأسترالي جوك لانديل صاحب 21 نقطة ضمن صفوف جريزليز الذي سجل 6 من لاعبيه 10 نقاط أو أكثر. نجح لاعبوه أيضاً في 52.7% من محاولاتهم، بما في ذلك 13 رمية ثلاثية.

في المقابل، عانى ماجيك من أجل تفعيل هجومه، وكان أنتوني بلايك أفضل مسجل مع 19 نقطة.