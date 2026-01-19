«كسر التعادل» يحسم ألقاب «الشوزن» في البطولة السنوية للرماية

أبوظبي (وام)

اختُتمت منافسات بطولة الشوزن «تراب» لفئتي الهواة والسيدات، التي أُقيمت ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من البطولة السنوية للرماية في نادي الريف للرماية بأبوظبي، والتي تتواصل منافساتها حتى 4 فبراير المقبل، وسط مشاركة قياسية ومستويات فنية عالية.

وأسفرت منافسات فئة الهواة عن فوز الرامي الهندي رافي مهول سنج بالمركز الأول، فيما حلّ الرامي أحمد علي النعيمي ثانياً، وجاء الرامي ثابت محمد القايدي في المركز الثالث، وذلك في منافسات حُسمت بعد اللجوء إلى كسر التعادل عقب تساوي المتنافسين في عدد النقاط.

وفي منافسات فئة السيدات، تُوّجت الرامية الإماراتية فاطمة الشبلي بلقب البطولة، فيما نالت الرامية الهندية سرناها ديف المركز الثاني، وحلت الرامية الإماراتية عائشة محمد الياسي ثالثة.

وشكّلت مشاركة فئتي الهواة والسيدات ضمن البطولة العامة للرماية، للمرة الأولى، علامة فارقة في مسيرة النسخة الحالية، حيث أسهمت في توسيع قاعدة المشاركين، وتعزيز الحضور النسائي.

وقال حسن يوسف النعيمي، رئيس لجنة الشوزن بنادي الريف للرماية، إن إدراج بطولة الشوزن ضمن البطولة العامة للرماية، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير البطولة، وفتح المجال أمام شريحة أوسع من الممارسين، واكتشاف مواهب جديدة قادرة على رفد المنافسات مستقبلاً، مشيراً إلى وجود خطط مستقبلية لإدراج مسابقات إضافية، من بينها مسابقة «الإسكيت»، بجانب تطوير منافسات الشوزن «تراب» خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، عبّر الرامي الهندي رافي سنج، الفائز بالمركز الأول، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن المنافسة كانت على مستوى فني عالٍ منذ الجولات الأولى، وأن المشاركة في بطولة بحجم البطولة السنوية للرماية تُعد تجربة استثنائية لأي هاوٍ.

بدوره، قال الرامي أحمد النعيمي، صاحب المركز الثاني، إن إتاحة الفرصة للهواة للمشاركة ضمن البطولة العامة خطوة مهمة، لأنها تمنحهم الثقة والدافع للاستمرار والتطور، وتفتح أمامهم المجال للاحتكاك واكتساب الخبرة.

من جهتها، أعربت الرامية فاطمة الشبلي، الفائزة بالمركز الأول في فئة السيدات، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن المشاركة ضمن البطولة العامة للرماية تُمثّل رسالة مهمة لكل فتاة مهتمة بهذه الرياضة.

من ناحيتها أكدت اللجنة المنظمة، أن بطولة الشوزن للهواة والسيدات تُمثل إضافة نوعية لبرنامج النسخة الرابعة عشرة من البطولة السنوية للرماية، وتُشكّل قاعدة مهمة للبناء عليها في النُّسخ المقبلة، بما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب، وتعزيز استدامة البطولة حتى ختام منافساتها.