رئيس الفيفا يدين مشاهد «غير مقبولة» خلال النهائي

باريس (أ ف ب)

أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، «مشاهد غير مقبولة» خلال نهائي كأس أمم أفريقيا أمس في الرباط، موجّهاً انتقادات لعدد من لاعبي السنغال وأفراد من الجهاز الفني، بعد مغادرتهم أرض الملعب لدقائق خلال المباراة.

وأحرز السنغال اللقب على حساب المغرب، في أجواء فوضوية غير مسبوقة بعد التمديد (1-0). وكان احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الثواني الأخيرة من الوقت البدل عن ضائع للوقت الأصلي، قد دفع بعض عناصر المنتخب السنغالي إلى مغادرة الملعب، قبل عودتهم لاحقاً لإكمال المباراة.

وقال إنفانتينو في بيان: «ندين بشدة سلوك (...) بعض اللاعبين السنغاليين وأفراد الجهاز الفني. من غير المقبول مغادرة أرض الملعب بهذه الطريقة».