الرياضة

عطلة رسمية وحوافز مالية مكافأة الرئيس السنغالي بعد الإنجاز الأفريقي

عطلة رسمية وحوافز مالية مكافأة الرئيس السنغالي بعد الإنجاز الأفريقي
19 يناير 2026 12:37

داكار (أ ب)
عمّت مشاعر الفرحة أرجاء السنغال الليلة الماضية، بعد فوز أسود التيرانجا على منتخب المغرب بهدف دون رد في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، والتي استضافها المغرب على أراضيها.
وأضاءت الألعاب النارية السماء في جميع أنحاء العاصمة داكار، ودوّت أبواق السيارات، وردد الناس من جميع الأعمار الأهازيج ورقصوا في الشوارع مرتدين الألوان الوطنية وحاملين الأعلام السنغالية.
وأشاد رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي بمنتخب بلاده، وقال عبر التلفزيون الرسمي: «الفرحة لا توصف، لقد عشنا مجموعة كاملة من المشاعر. رأينا رجالاً في الملعب، وطنيين يقاتلون من أجل شرفنا. هذا فوز للأسود أولاً وقبل كل شيء، وللجهاز الفني وللشعب السنغالي بأكمله».
ووعد الرئيس السنغالي بمكافآت مالية للمنتخب الوطني، وأعلن أن اليوم الاثنين عطلة رسمية للسماح لجميع السنغاليين بالاحتفال. وبينما كان يتحدث، تجمع مئات الشباب في ساحات جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار، حرصاً منهم على الاستفادة من أجواء الاحتفال.
وقال سيدي سيلا، وهو طالب دكتوراه «لن أنام الليلة، وسنحتفل حتى الساعات الأولى من الصباح. لا يوجد سنغالي سينام الليلة». وتابع «مع اقتراب كأس العالم، يحتاج العالم إلى معرفة أن السنغال لم تعد فريقاً صغيراً، بل هي فريق يجب أن يخشاه الجميع».

الإمارات تدشن معهد خليفة بن زايد للتعليم المهني في السنغال
دياز يعتذر للجماهير المغربية على إهدار ركلة النهائي الأفريقي
كأس أمم أفريقيا
المغرب
السنغال
أرشيفية
اقتصاد
المؤشر نيكي يتراجع متأثراً بارتفاع عوائد السندات
اليوم 12:30
اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
الرياضة
اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
اليوم 12:30
القيصر ساديو ماني.. «بطل القمة» في المونديال الأفريقي
الرياضة
القيصر ساديو ماني.. «بطل القمة» في المونديال الأفريقي
اليوم 12:16
"كالدس" تكشف عن قدرات وطنية مبتكرة للمرة الأولى في يومكس وسيمتكس
علوم الدار
"كالدس" تكشف عن قدرات وطنية مبتكرة للمرة الأولى في يومكس وسيمتكس
اليوم 12:09
وفقاً لتقرير «براند فاينانس»: «أدنوك» تدخل قائمة أكثر 100 علامة تجارية قيمةً على مستوى العالم
اقتصاد
وفقاً لتقرير «براند فاينانس»: «أدنوك» تدخل قائمة أكثر 100 علامة تجارية قيمةً على مستوى العالم
اليوم 12:08
