عطلة رسمية وحوافز مالية مكافأة الرئيس السنغالي بعد الإنجاز الأفريقي

داكار (أ ب)

عمّت مشاعر الفرحة أرجاء السنغال الليلة الماضية، بعد فوز أسود التيرانجا على منتخب المغرب بهدف دون رد في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، والتي استضافها المغرب على أراضيها.

وأضاءت الألعاب النارية السماء في جميع أنحاء العاصمة داكار، ودوّت أبواق السيارات، وردد الناس من جميع الأعمار الأهازيج ورقصوا في الشوارع مرتدين الألوان الوطنية وحاملين الأعلام السنغالية.

وأشاد رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي بمنتخب بلاده، وقال عبر التلفزيون الرسمي: «الفرحة لا توصف، لقد عشنا مجموعة كاملة من المشاعر. رأينا رجالاً في الملعب، وطنيين يقاتلون من أجل شرفنا. هذا فوز للأسود أولاً وقبل كل شيء، وللجهاز الفني وللشعب السنغالي بأكمله».

ووعد الرئيس السنغالي بمكافآت مالية للمنتخب الوطني، وأعلن أن اليوم الاثنين عطلة رسمية للسماح لجميع السنغاليين بالاحتفال. وبينما كان يتحدث، تجمع مئات الشباب في ساحات جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار، حرصاً منهم على الاستفادة من أجواء الاحتفال.

وقال سيدي سيلا، وهو طالب دكتوراه «لن أنام الليلة، وسنحتفل حتى الساعات الأولى من الصباح. لا يوجد سنغالي سينام الليلة». وتابع «مع اقتراب كأس العالم، يحتاج العالم إلى معرفة أن السنغال لم تعد فريقاً صغيراً، بل هي فريق يجب أن يخشاه الجميع».