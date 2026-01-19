ليس كلوب ولا ماريسكا.. ريال مدريد يريد «المدرب الأنيق»

معتز الشامي (أبوظبي)

مرّ ريال مدريد بأسبوع عصيب، حيث أدت إقالة تشابي ألونسو المفاجئة إلى تغييرات أخرى، منها تعيين ألفارو أربيلوا مدرباً للفريق الأول، والذي لم يقدم بداية موفقة، حيث ودّع كأس الملك أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية بعد الخسارة بنتيجة (3-2).

لكن هذه ليست نهاية المطاف، حيث يواصل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بحثه عن مدرب للموسم المقبل. ويُعد يورجن كلوب أحد أبرز المرشحين، في حين كشف الإعلامي الإسباني الشهير مانو كارينيو أن ريال مدريد قد تواصل بالفعل مع إنزو ماريسكا، الذي لا يزال من دون نادٍ بعد إقالته من تشيلسي.

ولكن بحسب التقارير، عاد اسم ميكيل أرتيتا إلى الواجهة مجدداً في أروقة ريال مدريد، حيث تبحث الإدارة عن مدرب من الطراز الرفيع لقيادة المشروع المقبل بعد فترة مضطربة للجهاز الفني.

ووفقاً لتقارير إسبانية، يرى فلورنتينو بيريز أن مدرب أرسنال هو الخيار الأمثل لإحداث تغيير جذري في الفريق، وبحسب التقارير، فإن عقد أرتيتا الممتد مع أرسنال، إلى جانب علاقته الوطيدة بالنادي اللندني، يجعلان الصفقة معقدة، لكنها ليست مستحيلة، خاصة مع إعجاب بيريز بقدرة المدرب الإسباني على بناء مشروع طويل الأمد.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن «الروابط مع ريال مدريد تبدو حتمية، لكنها مجرد روابط لا أكثر»، وذلك في إشارة إلى احتمال انتقال أرتيتا إلى المرينجي بعد أدائه المميز مع أرسنال، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي، ويحتل أيضاً المركز الأول منفرداً في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتطلع أرسنال في النصف الثاني من الموسم ساعياً للفوز بألقاب كبرى، فلم يفز بالدوري المحلي منذ عام 2004، وفي أوروبا، لم يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بعد، رغم وصوله إلى النهائي عام 2006، حيث خسر أمام برشلونة (2-1).

وينتهي عقد أرتيتا في يونيو 2027، ومستقبله غير واضح، حيث لم يحرز أي تقدم بشأن تجديده، وأكمل المدرب الباسكي موسمه السابع مع أرسنال، حيث ساهم في استقرار النادي، تحت قيادة أندريا بيرتا الرياضية، وكوّن فريقا قوياً وموهوباً بمستقبل واعد.

وحلّ النادي اللندني وصيفاً للدوري الإنجليزي الممتاز لـ3 مواسم متتالية، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان بعد إقصائه ريال مدريد في الدور السابق.

وقد يواجه فلورنتينو بيريز العديد من العقبات في سبيل الحصول على خدمات أرتيتا، حيث يراقب مانشستر سيتي وبرشلونة المدرب عن كثب، فهو لاعب سابق في برشلونة، حيث تدرّج في أكاديمية الشباب، ويتمتع بعلاقة قوية مع بيب جوارديولا.

مع ذلك، قد يُسهم تجديد عقدي ويليام ساليبا وبوكايو ساكا مؤخراً في بقاء أرتيتا في لندن، حيث يطمح المدرب الإسباني للوصول إلى مستوى أرسين فينجر، الذي أمضى أكثر من عقدين على رأس الجهاز الفني للمدفعجية.