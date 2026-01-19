الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
يوفنتوس لا يستسلم.. مفاوضات جديدة لحسم صفقة ماتيتا

يوفنتوس لا يستسلم.. مفاوضات جديدة لحسم صفقة ماتيتا
19 يناير 2026 15:00


معتز الشامي (أبوظبي)
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة يوفنتوس ستستأنف، اليوم الاثنين، مفاوضاتها مع كريستال بالاس من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي جان-فيليب ماتيتا، في محاولة جديدة لحسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعدما قوبل العرض الأول بالرفض مساء أمس.
وبحسب صحيفة «توتو سبورت»، فإن مسؤولي «السيدة العجوز» لم يتراجعوا عن فكرة ضم المهاجم البالغ 28 عاماً، ويخططون لتقديم صيغة جديدة أكثر إقناعاً للنادي الإنجليزي، وسط تقديرات تشير إلى أن السعر المطلوب يصل إلى 35 مليون يورو، بينما تذهب بعض التقارير البريطانية إلى أن مطالب بالاس قد تكون أعلى من ذلك.
وأضافت التقارير أن ماتيتا منح بالفعل الضوء الأخضر للانتقال إلى ملعب «أليانز» هذا الشهر، إلا أن يوفنتوس لا يزال مطالباً بالتوصل لاتفاق نهائي مع إدارة كريستال بالاس ووكيل اللاعب في الوقت نفسه.
وفي المقابل، دخل نابولي على خط المفاوضات لرغبته في تدعيم هجومه، لكن النادي الجنوبي يحتاج أولاً لبيع أحد لاعبيه في الخط الأمامي لفتح الباب أمام الصفقة. كما يبرز اسم المغربي يوسف النصيري كخيار مطروح ليوفنتوس ونابولي، بعدما أبدى فنربخشة استعداده لمناقشة إعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم.

