فينيسيوس ليس الوحيد.. 5 نجوم تعرّضوا للاستهجان في البرنابيو

معتز الشامي (أبوظبي)

عاش فينيسيوس جونيور أسوأ أيامه كلاعب في ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، حيث تعرّض اللاعب البرازيلي لصيحات استهجان مدوّية من الجماهير طوال دقائق المباراة التسعين، ووُجهت إليه أصابع الاتهام باعتباره السبب الرئيس وراء تراجع مستوى الفريق الحالي.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها فينيسيوس للاستهجان بهذا الشكل. وكما يتذكر الكثيرون، حدث شيء مماثل في مباراتي إشبيلية وريال بيتيس. من الواضح أن جماهير ريال مدريد بدأت تستاء من اللاعب صاحب رقم 7، خاصة مع عدم وضوح مستقبله.

ومع ذلك، لم يكن اللاعب الوحيد من بين كبار اللاعبين الذين عبّر مشجعو ريال مدريد عن استيائهم منه. فقد واجه أسطورة النادي كريستيانو رونالدو، على سبيل المثال، انتقادات في مناسبات عديدة. ومع ذلك، كان عادة ما يُسكتها بأداء استثنائي. وكان رده دائماً هو الأفضل.

ولم تكن السنوات الأخيرة للنجم الويلزي جاريث بيل في ريال مدريد هادئة على الإطلاق. فقد سئم المشجعون من لامبالاته، وأبدوا استياءهم باستمرار في الملعب. وفي بعض المباريات، مثل مباراة ريال سوسيداد في موسم 2019/ 2020، كان يُقابل بصيحات استهجان جماعية كلما لمس الكرة.

كما اضطر النجم الأرجنتيني فرناندو ريدوندو إلى «تحمُّل» هذه الأمور من جماهير ريال مدريد، بسبب تعرّضه لإصابات متكررة، أو عدم فرض نفسه في خط الوسط، خاصة في بعض المباريات ضد برشلونة.

ويُعد ريكاردو كاكا ومسعود أوزيل لاعبين آخرين واجها استياءً متزايداً من الجماهير. لم ينجح البرازيلي في التألق مع النادي بسبب إصابته المتكررة في الفخذ، ولم ترقَ عروضه إلى مستوى التوقعات.

أما الألماني، فقد كان أداؤه متذبذباً في بعض المباريات، وأصبح أسلوب إدارة مسيرته المهنية صعباً في نهاية المطاف. وكان والده، الذي كان وكيل أعماله، ذا تأثير سلبي.

ويأمل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ودائرته المقربة ويتوقعون أن يتمكن اللاعب رقم 7 من قلب الموازين، وهو وضع ليس في صالحه ولا في صالح الفريق، خاصة مع غموض مستقبله في الفريق وعدم توقيعه على العقد الجديد.