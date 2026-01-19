اليونايتد أم يوفنتوس.. 4 أندية تتأهب لخطف جلاسنر

معتز الشامي (أبوظبي)

أثار أوليفر جلاسنر حالة من التأهب القصوى لدى مسؤولي الأندية الأوروبية الكبرى، بعد تأكيده الرحيل عن كريستال بالاس بنهاية الموسم، وينتهي عقد المدرب البالغ من العمر 51 عاماً في الصيف، حيث كشف عن إبلاغه إدارة النادي في أكتوبر بنيّته البحث عن تحدٍّ جديد.

ويغادر جلاسنر ملعب سيلهرست بارك كأحد أعظم مدربي الفريق على الإطلاق. فرغم سلسلة هزائمه الأخيرة، إلا أن جلاسنر قد غيّر مسار بالاس وقادهم إلى أول لقب كبير لهم على الإطلاق، وهو كأس الاتحاد الإنجليزي، مايو الماضي.

وارتفعت أسهم المدرب النمساوي بشكل كبير خلال فترة وجوده في إنجلترا، معزِّزاً نجاحه في الدوري الأوروبي مع آينتراخت فرانكفورت، ويرغب جلاسنر في خوض تحدٍّ جديد، إليكم 4 وجهات محتملة للمدرب النمساوي.



** مانشستر يونايتد

سيصبح منصب المدير الفني في أولد ترافورد شاغراً هذا الصيف، حيث سيتولى مايكل كاريك المسؤولية مؤقتاً حتى نهاية الموسم. وتقوم الإدارة حالياً بتقييم المرشحين المحتملين، وسيكون اسم جلاسنر ضمن القائمة المختصرة، ويرغب يونايتد في مدرب يمتلك خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يمتلكه مدرب كريستال بالاس، إضافة إلى تألقه في البطولات الأوروبية.

ومع ذلك، توجد بعض السلبيات تجاه جلاسنر، فهو لم يسبق له تدريب نادٍ بحجم يونايتد، حيث يكون الضغط هائلاً، كما أنه يتميز بتركيزه الشديد على هدف واحد، الأمر الذي تسبب في مشاكل في أندية سابقة.



** بروسيا دورتموند

يبدو الوضع حالياً مثالياً في بروسيا دورتموند، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الألماني، من المتوقع أن يتأهل الفريق إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا، وما زال على المسار الصحيح لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في مايو، ومع ذلك، لا يعني هذا أن نيكو كوفاتش في مأمن تام، ففريق دورتموند لا يقدم الأداء الأفضل، ومع تزايد عدد اللاعبين النجوم الذين لا يقدّمون الأداء المأمول أو الذين يفكرون في الرحيل، قد يميل النادي إلى استبدال مدربه الحالي بمدرب أكثر جاذبية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان جلاسنر سيعود إلى الدوري الألماني بعد كل ما حققه مع آينتراخت فرانكفورت، لكن من المرجح أن ينظر دورتموند بجدية في ضمه للموسم المقبل إذا أبدى أي اهتمام بالمنصب.



** يوفنتوس

يُعتقد أن جلاسنر يفضل البقاء في إنجلترا، ولكن إذا لم تُتح له فرصة مُرضية، فقد تغريه إيطاليا. جميع الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي مهتمة به، لكن معظمها يمتلك مدربين من الطراز الرفيع.

وقد يتغير هذا الوضع خلال الأشهر الأربعة القادمة، مع وجود أنطونيو كونتي، المعروف بتقلباته، في نابولي، وعدم وضوح موقف كريستيان شيفو في إنتر ميلان، لكن يبدو أن يوفنتوس هو الوجهة الأرجح.

ويتوق فريق «السيدة العجوز» بشدة للعودة إلى أمجاده السابقة، وسيسعد جلاسنر بتحدي إعادة إحياء أنجح ناد في إيطاليا. نجح لوتشيانو سباليتي في إعادة الاستقرار للفريق في تورينو، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولا يتوقع استمراره.



** توتنهام

من المستحيل التنبؤ بكيفية سير الأمور خلال ما تبقّى من الموسم، لكن الوضع يبدو قاتماً بشكل متزايد بالنسبة لتوماس فرانك. لا يحظى المدرب الدنماركي بشعبية كبيرة بين مشجّعي توتنهام، وقد فشل في تكرار نجاحه الباهر مع برينتفورد في شمال لندن، ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم تظهر أي بوادر تحسّن تذكر منذ فترة أنجي بوستيكوجلو.

ويُعد جلاسنر أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب توتنهام، حيث سيتيح له ذلك تدريب أحد أندية «الستة الكبار» في الدوري الإنجليزي الممتاز بميزانية أكبر بكثير، ولن يحتاج حتى إلى تغيير مكان إقامته.