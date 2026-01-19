في سن الـ 55.. جوارديولا يتفوق على فيرجسون بالأرقام

معتز الشامي (أبوظبي)

احتفل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعيد ميلاده الخامس والخمسين في 18 يناير، وبإمكانه الاعتزال الآن وقد ضمن لنفسه مكانة بين أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، لكن كيف يُقارن سجلُّ جوارديولا بأسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون عندما كان في مثل عمره؟.

واحتفل فيرجسون بعيد ميلاده الخامس والخمسين، في ليلة رأس السنة الجديدة عام 1996، في منتصف موسم الشياطين الحمر للفوز باللقب 1996-1997، وكان ذلك أول لقب من أصل 11 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز فاز بها فيرجسون بعد بلوغه 55 عاماً.

وفي تلك المرحلة، لم يكن قد بنى بعد أياً من فريقي مانشستر يونايتد العظيمين، الفريق الفائز بالثلاثية في موسم 1998-1999، والفريق الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2007 و2009، وبلغ ذروته بفوزه الثاني بدوري أبطال أوروبا في موسم 2007-2008.

وبعد بلوغه سن 55 عاماً، قاد فيرجسون فريق يونايتد إلى 18 لقبا رئيسياً آخر قبل أن يتقاعد في النهاية في سن 71 في عام 2013. في ذلك الوقت، كان قد تولى مسؤولية أكثر من 2000 مباراة كمدرب محترف.

فهل سيواصل جوارديولا مسيرته التدريبية الناجحة بهذه السن؟ لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل، لكن سيكون من المدهش إنْ أقدم جوارديولا على خطوة كهذه، فهناك شائعات تفيد بأنه سيغادر مان سيتي بنهاية الموسم، ولم يبدِ أي مؤشر يُذكر على رغبته في مواصلة التدريب في كرة القدم للأندية لعقود قادمة.

ويتفوق جوارديولا حالياً على فيرجسون من حيث الألقاب التي حققها في سن 55 عاماً، ولكن هناك اختلافات كبيرة في مسيرتهما التدريبية.

حيث كان المدرب الكتالوني يبلغ من العمر 37 عاماً فقط عندما تولى تدريب برشلونة في صيف عام 2008، بعد أن حصل على واحدة من أفضل الوظائف في أوروبا بعد عام من الأداء المميز كمدرب للفريق الرديف بالنادي.

وفي المقابل، كان فيرجسون يبلغ من العمر 33 عاماً عندما اعتزل اللعب وبدأ مسيرته التدريبية المتواضعة، حيث بدأ رحلته نحو القمة بفترة قصيرة جداً في إيست ستيرلينغشاير الاسكتلندي قبل أن يتولى تدريب سانت ميرين بعد بضعة أشهر.

ثم أمضى الاسكتلندي 4 سنوات في لوف ستريت، و8 سنوات حقق خلالها إنجازات مذهلة مع أبردين، قبل أن يتولى تدريب مانشستر يونايتد، في سن 45، عام 1986.

ولم يَفزْ مانشستر يونايتد بأي لقب منذ عهد السير مات بوسبي في أواخر الستينيات، واستغرق الأمر منه 7 سنوات في منصبه قبل أن يعيدهم إلى قمة كرة القدم الإنجليزية.