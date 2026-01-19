الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

خورفكان يقترب من مدرب كرواتي

خورفكان يقترب من مدرب كرواتي
19 يناير 2026 14:04

فيصل النقبي (خورفكان)
اقتربت إدارة نادي خورفكان لكرة القدم من التوصل لاتفاق ودي مع مدرب الفريق الأول حسن العبدولي، يقضي بإنهاء مهمته الفنية بالتراضي، وذلك ضمن توجهات النادي لإعادة ترتيب الجهاز الفني، استعداداً لمنافسات الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخيار المطروح على طاولة إدارة خورفكان يتمثل في التعاقد مع مدرب كرواتي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد فور الانتهاء من إجراءات فسخ التعاقد مع العبدولي بشكل نهائي.
وكان العبدولي قد قاد خورفكان في 13 مباراة بالدوري، حقق خلالها 3 انتصارات و3 تعادلات، مقابل 7 خسائر، ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، في تجربة تسعى الإدارة إلى تصحيحها، أملاً في تحسين النتائج وتعزيز حضور الفريق خلال ما تبقّى من الموسم.

