ميلان لا يعرف الهزيمة وأليجري يستهدف النقطة الـ74!

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، أن فريقه لا يزال يركّز على هدفه الأساسي هذا الموسم والمتمثل في إنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الحاسم، الذي بات يقدمه المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج، بعد تسجيله هدف الفوز أمام ليتشي عقب مشاركته بديلاً في لقاء حُسم بصعوبة على ملعب «سان سيرو».

وجاء فوز ميلان (1-0) ليضع حداً لمخاوف تكرار نزف النقاط أمام فرق الوسط والقاع، وهي الأزمة التي طاردت «الروسونيري» في مراحل مختلفة من الموسم، بعدما فقد الفريق عدة نقاط أمام منافسين أقل على الورق، كان آخرها التعادل أمام جنوى وفيورنتينا على التوالي.

وبدا أن ميلان يصطدم بحائط جديد أمام تألق حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني، الذي قدم سلسلة تصديات مذهلة أبقت المباراة مفتوحة لأطول فترة ممكنة، قبل أن يلقي أليجري بورقة فولكروج من على مقاعد البدلاء. ولم يحتج المهاجم سوى ثلاث دقائق ليترجم حضوره داخل منطقة الجزاء إلى هدف قاتل، برأسية متقنة إثر عرضية من أليكسيس ساليميكرز.

وشكل الهدف دلالة إضافية على قوة دكة ميلان هذا الموسم، إذ يعد الهدف السادس الذي يسجله لاعب بديل للفريق في الدوري الإيطالي، وهو الرقم الأعلى بين جميع أندية «السيري آ»

وقال أليجري في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، أن التبديلات في كرة القدم الحديثة أصبحت «سلاحاً حاسماً» في حسم المباريات، مشيراً إلى أن وجود خمسة تبديلات يمنح المدرب فرصة لتغيير مسار اللقاء، مضيفاً: «في بعض اللحظات، لاعب مثل فولكروج يمنح الفريق انتعاشاً داخل المنطقة».

وعن إمكانية إشراك فولكروج منذ البداية إلى جانب بوليسيتش ورافاييل لياو، أوضح أليجري أن الخيارات متعددة، لكنه شدّد على ضرورة تحسين الدقة في التمريرات الأخيرة والتحلي بالصبر في بناء الهجمات، قائلاً إن ميلان كان متسرعاً بشكل مبالغ فيه في الثلث الهجومي.

وتطرق المدرب كذلك إلى قراءة ليتشي الدفاعية، موضحاً أن الفريق المنافس حاول الاعتماد على مصيدة التسلل، بينما احتاج ميلان إلى تحركات أعمق وتوقيت أفضل، مؤكداً أن ليتشي فقد الكثير من شدته بعد الاستراحة، وهو ما استغله الروسونيري برفع الإيقاع وزيادة سرعة تدوير الكرة.

وعلى مستوى الترتيب، استفاد ميلان من تعثر المنافسين ليعزز مركزه الثاني في جدول الدوري، مبتعداً بثلاث نقاط عن نابولي، ومواصلاً الضغط على المتصدر إنتر بفارق ثلاث نقاط فقط. والأهم بالنسبة لأليجري، أن ميلان وسّع الفارق مع يوفنتوس صاحب المركز الخامس إلى سبع نقاط، ليؤكد أن معركة «التوب فور» هي الأكثر واقعية في هذه المرحلة.

وختم أليجري «نحن في منتصف الطريق نحو هدفنا.. عندما نضمن حسابياً المركز الرابع يمكننا التفكير فيما هو أبعد من ذلك»، مشيراً إلى أن سقف التأهل إلى دوري الأبطال قد يتطلب 74 نقطة، بينما المنافسة على اللقب قد تصل إلى 86 أو 88 نقطة وفقاً للحسابات الحالية.

يذكر أن ميلان لم يخسر في الدوري منذ هزيمته على أرضه أمام كريمونيزي في افتتاح الموسم، محققاً 12 فوزاً و8 تعادلات، وهي أطول سلسلة إيجابية للنادي في «السيري آ» منذ حقبة فابيو كابيللو بين سبتمبر 1992 ومارس 1993.