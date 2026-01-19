أستراليا للتنس.. ميدفيديف يتقدم بثبات وانسحاب محبط لـ «ألياسيم»

ملبورن (د ب أ)

واصل الروسي دانييل ميدفيديف بدايته الخالية من الهزائم لهذا العام، بفوزه بثلاث مجموعات متتالية في مباراته الأولى ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، اليوم الاثنين.

وبدأ ميدفيديف، المصنَّف 12 ووصيف بطولة أستراليا ثلاث مرات من قبل، مشواره على ملعب ملبورن بارك، بالفوز على الهولندي الشاب يسبر دي يونج بنتيجة 7/5 و6/2 و7/6.

بدا المصنّف الأول على العالم سابقاً، البالغ من العمر 29 عاماً، قد فرض هيمنته على المجموعة الثالثة، بتقدمه 5/ 4، لكن دي يونج المصنّف رقم 73 عالمياً كسر إرساله مرتين ليفرض شوط كسر التعادل، لكن ميدفيديف استعاد اتزانه سريعاً وحسم الفوز.

وسجّل ميدفيديف فوزه السادس على التوالي في أستراليا بعد فوزه ببطولة بريسبان الدولية، الأمر الذي قد يصبح نقطة تحوّل في مسيرته بعد عام مخيّب للآمال، حيث فاز بمباراة واحدة فقط في جميع البطولات الكبرى باستثناء ملبورن، إذ وصل إلى الدور الثاني.

من ناحية أخرى، أجبرت الإصابة المصنَّف السابع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم على الانسحاب مبكراً في المجموعة الرابعة من مباراته بالدور الأول أمام نونو بورجيس.

وكان اللاعب البرتغالي متقدماً بنتيجة 3/6 و6/ 4 و6/4، عندما أشار أوجيه-ألياسيم إلى أنه لا يستطيع الاستمرار بسبب إصابة في الساق اليسرى. حيث استدعى طبيبه في وقت متأخر من المجموعة الثالثة، ثم تلقّى العلاج مرة أخرى قبل بداية المجموعة الرابعة، ولكن بعد لعب نقطتين انسحب.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 25 عاماً، يتطلع إلى مواصلة مستواه الرائع الأخير في البطولات الكبرى، بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي ببطولة أميركا المفتوحة العام الماضي.

وتفوّق الروسي أندريه روبليف المصنف 13 بسهولة على الإيطالي ماتيو أرنالدي بنتيجة 6/4 و6/2 و6/3، كما حقق الأميركي تومي بول، المصنف رقم 20 عالمياً، فوزاً مريحاً بنتيجة 6/4 و6/3 و6/3 على مواطنه ألكسندر كوفاسيفيتش.