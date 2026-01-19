«ماراثون دبي» يشهد تعديلات على المسار والتوقيتات وخط النهاية

دبي (الاتحاد)

يحتفل ماراثون دبي العالمي بمرور 25 عاماً على انطلاقته في الأول من فبراير، بمسار سريع ومستوٍ يتيح للعدائين الاستمتاع بخط نهاية مميز في مدرجات أكاديمية شرطة دبي.

وسيتيح الماراثون الفرصة لآلاف العدائين مجدداً لتسجيل أوقات قياسية على امتداد مسار واسع، يشمل شارع شاطئ جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيلاحظ العداؤون بعض العناصر الجديدة، أبرزها خط النهاية المميز في ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي.

ويُعدّ ماراثون دبي أول سباق في المنطقة يحصل على الوسام الذهبي المرموق من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث يحظى باهتمام كبير من نخبة العدائين الدوليين، مما يعني أن النسخة الخامسة والعشرين من السباق ستضم على الأرجح أكبر عدد من العدائين النخبة في تاريخه.

وحظي ماراثون دبي الذي يحتفل بيوبيله الفضي بدعم حكومي كبير خلال مسيرته، وخاصة من مجلس دبي الرياضي، وقد اكتسب شهرة واسعة بفضل مساره السلس والسريع، الذي يجذب نخبة الرياضيين وهواة الجري من جميع أنحاء العالم، والذين يتطلعون جميعاً إلى تحقيق أفضل أرقامهم الشخصية.

وتحظى هذه النسخة بدعم من أسيكس، ومجلس دبي الرياضي، وإم جي موتور، وشبكة راديو القناة الرابعة، ومجموعة آي تي ​​بي الإعلامية، ومياه بيسليري، وفيتامين ويل، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وبرنامج الأمين وسييل دبي مارينا.

تم تعديل مواعيد انطلاق السباق، حيث ينطلق نخبة العدائين في تمام الساعة 5:45 صباحاً، قبل أن ينطلق باقي المشاركين في تمام الساعة 6:30 صباحاً، أي قبل 30 دقيقة من موعد انطلاق ماراثون 2025.

وسيتم الإعلان عن مواعيد انطلاق سباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات، وسباق المرح لمسافة 4 كيلومترات، في وقت لاحق. ستتوفر جميع المعلومات، بما في ذلك خرائط مسار السباق، خلال الأيام القليلة المقبلة على الموقع الإلكتروني الرسمي.

وقال مدير الفعالية، بيتر كونرتون: «نظراً للتطورات المستمرة في البنية التحتية للمدينة، عملنا بلا كلل مع زملائنا في شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، لوضع مسار يُرضي جميع الأطراف».

وأضاف: «نتقدم بالشكر لشرطة دبي على دعوتها لإقامة الفعالية في ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي، والتي ستضم أيضاً المدرج الرئيسي للجماهير، وقرية دبي ماراثون العائلية، وأجنحة العارضين، والفعاليات الترفيهية الحية».

إلى جانب منطقة النهاية الجديدة لسباقات 4 كيلومترات و10 كيلومترات والماراثون، تشمل التغييرات الطفيفة الأخرى في المسار منعطفات عند مدينة دبي للإعلام، وبعد 280 متراً من تقاطع مهمل، ودورتين في مسار الماراثون، حيث ينعطف المتسابقون عند برج العرب بدلاً من مدينة دبي.