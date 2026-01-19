فابيو ليما وكوبو في حملة «فيزا» لكأس آسيا 2027



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تصدّر فابيو ليما، لاعب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم والهدّاف التاريخي لنادي الوصل، واجهة الإعلان الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقب توقيع اتفاقية رعاية مع شركة «فيزا» العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي، لتكون الداعم العالمي الرسمي لبطولتي كأس آسيا AFC السعودية 2027، وكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، واللتين تُعدان من أبرز البطولات الكروية للرجال على مستوى القارة الآسيوية.

وضم الإعلان الرسمي، إلى جانب فابيو ليما، كلاً من سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، والياباني تاكيفوسا كوبو، نجم ريال سوسيداد الإسباني، الملقب بـ«ميسي اليابان».

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن هذه الشراكة تعكس التزام شركة «فيزا» الراسخ بدعم الرياضة العالمية، وتركيزها على تقديم حلول دفع رقمية آمنة، سلسة، ومبتكرة، تُعزز من تجربة الجماهير داخل الملاعب وخارجها.

وأضاف البيان: «بصفتها الدولة المُضيفة، ستستقبل المملكة العربية السعودية الجماهير والمنتخبات والشركاء من مختلف أنحاء القارة، حيث ستسهم فيزا في تعزيز التفاعل الجماهيري، وتسهيل الوصول، وتقديم تجارب أكثر ترابطاً خلال أيام المباريات».

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن «فيزا» ستُفعّل منصتها العالمية للرعاية لتقديم تجارب جماهيرية مميزة خلال بطولة كأس آسيا 2027، تشمل مراسم قرعة العملة الرسمية في مباريات مختارة، وبرامج مرافقة اللاعبين للمشجعين الصغار، إضافة إلى محتوى رقمي مبتكر، مثل سلسلة «أفضل أهداف الجولة»، التي تتيح للجماهير في مختلف أنحاء آسيا التصويت لأهدافهم المفضلة، كما ستوفر الشركة لعملائها وشركائها فرصاً وتجارب حصرية مُصممة خصيصاً، وحلول دفع ذكية تضمن وصولاً سهلاً وسلساً إلى قلب الحدث.

وبهذه المناسبة، قال ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «لطالما كانت فيزا شريكاً استثنائياً للاتحاد الآسيوي وكرة القدم الآسيوية، ويسعدنا تعزيز هذه العلاقة، والعمل بشكل وثيق لخلق ذكريات دائمة لمشجعينا الشغوفين في جميع أنحاء القارة وخارجها».

من جانبه، أشاد باتريك مورفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كرة القدم الآسيوية (AFG)، بهذه الخطوة، قائلاً: «يسعدنا مواصلة العلاقة المتنامية بين فيزا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتكون الداعم العالمي الرسمي لهاتين البطولتين، بما يضمن تجارب لا تُنسى لجميع المشاركين».