الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
البدلاء أنقذوا «الملك» أمام كلباء

البدلاء أنقذوا «الملك» أمام كلباء
19 يناير 2026 15:45


علي معالي (أبوظبي)
أنقذ الثنائي البديل حارب عبدالله وفراس بالعربي الشارقة أمام كلباء في الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، عندما سجّل كل منهما هدفاً في وقت كانت فيه النتيجة التعادل 1-1، وشارك حارب عبدالله في الدقيقة 76 بدلاً من إيجور كورونادو، ونجح في تسجيل هدف التقدم بمهارة عالية في الدقيقة 79، أي بعد 3 دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب، واستفاد فراس بالعربي الذي لعب في الدقيقة 55 بدلاً من جيليرمي بيرو، من غفوة دفاع كلباء، ليخطف الهدف الثالث والاطمئنان لفوز الشارقة في الدقيقة 82.
وجاء الفوز في توقيت مهم بالنسبة للشارقة قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي الغرافة في السوبر الإماراتي القطري يوم الخميس المقبل على استاد ثاني بن جاسم، ليرفع من معنويات الفريق ويُحسّن من الترتيب بين فرق دورينا.
ويواجه فريق الشارقة الكثير من الأمور الطارئة قبل المواجهة الآسيوية، حيث أضطر مورايس إلى الدفع بعدد من لاعبي البدلاء لتعويض الغيابات، ومنها رحيل الثلاثي المهاجم الألباني ماناج إلى الدوري الصيني وميلوني ودافيد بيتروفيتش، إضافة إلى غياب كايو لوكاس وماجد سرور ومارو كاتانيتش ويو مين شو، مما جعله يدفع بعثمان كمارا في مركز رأس الحربة، وعبدالله غانم إلى جوار شاهين عبدالرحمن.
وعبّر مورايس عن سعادته برِدّة فعل اللاعبين أمام كلباء، قائلاً: «مباراة صعبة أمام منافس قوي، خلق العديد من المشاكل لنا على مدار شوطي اللقاء، ونجح في تسجيل هدف من كرة ثابتة، وفي لحظة غاب فيها التركيز عن فريقي، ولكننا بشكل عام نجحنا في فرض أسلوبنا وسط نسبة تركيز عالية في الشوط الثاني منحتنا التفوق بثلاثية».
وأضاف: «هناك عمل كثير ينتظرنا، وعلينا التفكير فيما هو قادم من مواجهات محلية وقارية بشكل مناسب حتى نستطيع تقديم الأفضل، وهناك حالات إرهاق بسبب ضغوط الفترة الماضية».
وعن الغيابات الكثيرة قال مورايس: «هذه أمور طبيعية في كرة القدم، ولا أعتبرها أزمة مطلقاً، وعلينا العمل وأمامنا تحديات لا بدّ من عبورها في ظل هذه الظروف الطارئة، وعلينا العمل ببساطة، وأمام كلباء كانت هناك تغييرات كثيرة، ونجحنا في تحقيق ما نريده في النهاية».

