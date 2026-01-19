رازوفيتش: كلباء يستحق أكثر من 16 نقطة في الدور الأول



علي معالي (أبوظبي)

يرى الصربي رازوفيتش مدرب كلباء أن فريقه يستحق ترتيباً ونقاطاً أفضل مما هو عليه في الوقت الراهن، حيث جمع «النمور» 16 نقطة خلال 13 مباراة هي عمر منافسات الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين.

قال رازوفيتش: «كنّا نستحق نتيجة أفضل، أمام الشارقة، وليس الخسارة بثلاثة أهداف، ولكن كرة القدم لابد من استغلال الفرص المتاحة لك، قبل أن يستفيد المنافس من فرصه، خلال الشوط الأول أهدرنا ما بين فرصتين إلى 3، ونفس الشيء في الشوط الثاني، وليس صحيحاً أننا تراجعنا خلال الشوط الثاني، ولكن المنافس ضغط علينا».

وقال:«علينا تصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبناها خلال الدور الأول، حتى ننجح في جمع أكبر عدد من النقاط في المباريات المقبلة».