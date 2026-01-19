بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2026 «التنس لجميع أفراد الأسرة»



أبوظبي (الاتحاد)

تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إلى مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير 2026، لتقدّم تجربة عائلية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية، ورغم أن البطولة من فئة 500 نقطة ضمن رابطة محترفات التنس، بما تحمله من منافسات قوية وحضور لأسماء بارزة، فإنها أصبحت أيضاً موعداً ممتداً يتجاوز حدود الملعب، مع أنشطة وترفيه يناسبان مختلف الأعمار.

ومن تنس الكراسي المتحركة وبرنامج «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة» إلى قرية التنس ويوم الأسرة المخصص للجمهور، يجمع الحدث طوال أسبوع كامل بين الرياضة والثقافة وروح المجتمع، ليكون خياراً مناسباً للعائلات سواء كانوا من متابعي التنس أو لا. تعرّف أدناه على أبرز المعلومات قبل انطلاق البطولة.

تنطلق بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة يوم السبت 31 يناير، وتفتح أبوابها في يومها الأول مجاناً للجميع ومن كل الأعمار، وتتيح فرصة لتحميس الأطفال على اللعبة، ومتابعة أبرز نجمات التنس وهن يتنافسن على بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وتقدّم «قرية التنس» هذا العام برنامجاً حافلاً بالأنشطة والتجارب لعشاق البطولة من مختلف الأعمار، مع خيارات أكثر تنوعاً بين الترفيه والتفاعل، ويمكن للزوّار الاستمتاع بفعاليات مثل «الكرة في ملعبك» وورش «بيسلاين آرتس»، إلى «جدار الفن المجتمعي» المستوحى من أعمال الفنانة الإماراتية مريم العبيدلي.

وتضم القرية أيضاً ألعاباً محببة للعائلات مثل «جيانت جنجا» و«4 إن أ رو» وألعاب الطاولة التقليدية و«بلينكو» و«جراند سلام أركيد». ويمكن للصغار زيارة «منطقة لعب الأطفال» المخصّصة لهم، بينما يختبر محبو الرياضة مهاراتهم عبر «سيرف إن سترايك وول» و«تينس سوينج ستيشن» وألعاب المهارات وعيادات كرة السلة وغيرها، لتكون هذه النسخة الأكثر تفاعلية من القرية حتى الآن.

تشهد بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هذا العام إضافة جديدة للمرة الأولى، حيث تُقام بطولة بدعوات خاصة لتنس الكراسي المتحركة، تتضمن منافسات الفردي والزوجي والزوجي المختلط. وتقام المباريات بعد الظهر أيام الخميس 5 فبراير والجمعة 6 فبراير والسبت 7 فبراير.

وتتقدم قائمة المشاركات في نسخة 2026 إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون 2022 والمصنّفة الخامسة عالمياً، إلى جانب حاملة اللقب بليندا بنشيتش، والنجمة الإسبانية باولا بادوسا، وتضيف الكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو والفيليبينية ألكسندرا إيالا جرعة جديدة من الحماس، بينما تحضر بطلتان من بطلات البطولات الكبرى هما باربورا كريتشيكوفا وماركيتا فوندروسوفا، كما تشمل القائمة إيما نافارو، وكلارا تاوسون، وليلى فيرنانديز، وبطلة رولان جاروس السابقة يلينا أوستابينكو، إلى جانب تشينوين تشنج، ودايانا ياستريمسكا، وبطلة أستراليا المفتوحة 2020 صوفيا كينن.

وتكتمل قوة القرعة بأسماء أخرى مثل إيكاترينا ألكسندروفا، وليودميلا سامسونوفا، وإليز ميرتنز، وبياتريس حداد مايا، ومكارتني كيسلر، ومايا جوينت.

وتحتفي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بالمواهب الصاعدة عبر برنامج «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة»، وهو برنامج قاعدي مدعوم من مبادلة يمنح اللاعبين الناشئين في مختلف أنحاء دولة الإمارات فرصة التنافس والتطور، وفتح الطريق نحو مقاعد في نهائيات تُقام بالتزامن مع أسبوع البطولة إلى جانب المحترفات.

ويتنافس المشاركون ضمن فئات عمرية متعددة في بطولات معتمدة تُقام في أبوظبي ودبي والفجيرة، مع احتساب النقاط ضمن تصنيفات اتحاد التنس، إضافة إلى ترتيب البرنامج، قبل أن يتقدم أصحاب النتائج الأعلى عبر الأدوار الإقصائية، على أن يخوض المتأهلون النهائي مبارياتهم خلال أيام البطولة.

وضمن حضور البرنامج في جانب المشاركة المجتمعية وإرث البطولة، يحصل بعض أبرز اللاعبين الناشئين على فرصة لتجارب تدريب مموّلة بالكامل في «أكاديمية فيريرو»، مقر بطل البطولات الكبرى كارلوس ألكاراز.

ومن جانبه صرّح نايجل غوبتا، مدير البطولة في «ماري»: «ما يميّز بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة أنها تمنح الجمهور أكثر من مجرد مباريات ومنافسات تنس عالية المستوى. نعم، يستطيع المشجعون الاستمتاع بمتابعة مباريات تنافسية وقوية، لكنهم سيحظون أيضاً هذا العام وللمرة الأولى بفرصة مشاهدة أفضل لاعبي تنس الكراسي المتحركة في العالم، واستكشاف قرية مبادلة للتنس التفاعلية، ومتابعة مواهب شابة ضمن برنامج الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة والكثير من الفعاليات الأخرى. فهي فعالية صُممت للمجتمع كله، سواء كنت تتابع التنس أو تبحث ببساطة عن قضاء يوم ممتع».