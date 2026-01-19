الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«تنس دبي» يجمع النخبة في تحدي الـ 500 نقطة

«تنس دبي» يجمع النخبة في تحدي الـ 500 نقطة
19 يناير 2026 16:30

 

دبي (الاتحاد)
تعود منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال فئة 500 نقطة من 23 إلى 28 فبراير، بمشاركة نخبة من لاعبي التنس المصنفين لدى جولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، وفي مقدمتهم حامل اللقب ستيفانوس تسيتسيباس، والمصنَّف السابع عالمياً فيليكس أوجيه-ألياسيم، وبطلي النسخة الماضية دانييل ميدفيديف وأندريه روبليف.
ويدخل تسيتسيباس البطولة سعياً للدفاع عن لقبه في استاد سوق دبي الحرة للتنس، بعد أن قدّم العام الماضي أداء رائعاً أمام أوجيه-ألياسيم في المباراة النهائية. وشكّل الفوز بلقب دبي محطة مميزة في موسم 2025 للنجم اليوناني الذي وصل إلى نهائي بطولتي الجراند سلام، ما يعكس تفوّقه على الملاعب الصلبة وقدرته على الارتقاء بمستواه في اللحظات الحاسمة.
ويصل المصنّف السابع عالمياً الكندي أوجيه-ألياسيم إلى دبي بعد تسجيل أحد أقوى مواسم مسيرته، حيث حقق ثلاثة ألقاب في جولة رابطة محترفي التنس لموسم 2025، في أديلايد ومونبلييه وبروكسل، ووصل إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة. ويعزّز وصوله إلى نهائي دبي العام الماضي مكانته ويجعله مرشحاً قوياً للفوز بلقب 2026.
كما تبرز مشاركة الروسي ميدفيديف، حامل لقب بطولة دبي 2023 والمصنف الثاني عشر عالمياً، الذي لا يزال أحد أقوى المنافسين على الملاعب الصلبة، حيث فاز بلقب بطولة أميركا المفتوحة 2021، وقدّم أداء قوياً في النُّسخ السابقة بفضل مهارته التكتيكية وخبرته.
كما يعود روبليف، صاحب لقب بطولة دبي عام 2022، بعد موسم مميز آخر في جولة رابطة محترفي التنس. ويستعد الروسي البالغ من العمر 28 عاماً، والمصنف الرابع عشر عالمياً، لتقديم أسلوبه الحماسي المعهود وقوة ضرباته على مسرح البطولة التي لطالما شهدت تألقه.
كما تُضفي مشاركة ألكسندر بوبليك، المصنّف العاشر عالمياً، مزيداً من التنافسية إلى قائمة الرجال، حيث يشتهر بوبليك بأسلوبه المبتكر وغير المتوقع، والذي وضعه على بعد فوز واحد من الفوز بلقب بطولة دبي 2024. كما تضم ​​قائمة المشاركين جاك دريبر، المصنف الأول في بريطانيا والحادي عشر عالمياً، والذي تألق في الموسم الماضي ووصل إلى مراحل متقدمة في مختلف بطولات الجولة، متوجاً ذلك بفوزه التاريخي ببطولة الماسترز من فئة 1000 نقطة في بطولة إنديان ويلز ماسترز 2025.
وتكتمل قائمة المشاركين المؤكدين بانضمام كارين خاشانوف، المصنف السابع عشر عالمياً وصاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. وقدّم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أحد أفضل مواسمه في عام 2025، حيث حقق المركز الثاني في بطولة البنك الوطني المفتوحة (تورنتو ماسترز 1000 نقطة)، فضلاً عن أدائه المتميز في بطولات رابطة محترفي التنس، محافظاً بذلك على مكانته كواحد من أبرز لاعبي التنس على الملاعب الصلبة.

