إنييستا وتيجالي يشاركان في دورة الرخصة الآسيوية (A)



دبي (الاتحاد)

اختُتمت، أمس، الدورة التدريبية للمدربين الخاصة بنيل الرخصة الآسيوية (A) التي أُقيمت في دبي، بتنظيم اتحاد الكرة، خلال الفترة من 11 إلى 18 يناير الجاري، بمشاركة 28 مدرباً، من ضمنهم نخبة من اللاعبين السابقين، هم: أندريس إنييستا لاعب نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، وسبستيان تيجالي، ومحمد فايز، وداوود علي، لاعبو منتخبنا الوطني السابقون، ودافيد مارياني لاعب كلباء السابق.

وقدّم المحاور النظرية والعملية للدورة، المحاضرون المعتمدون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهم: جمال الحساني، وعبدالمجيد النمر، وحورية الطاهري، وفيصل الطاهري، وتضمنت الدورة مجموعة من المحاضرات المتخصصة في الجوانب الفنية والتكتيكية، وعلوم التدريب الحديث، وإدارة المباريات، وتحليل الأداء، إضافة إلى تطبيقات ميدانية عملية تهدف إلى رفع كفاءة المدربين المشاركين في بيئة تعليمية احترافية تواكب متطلبات كرة القدم الحديثة، وتسهم في إعداد مدربين قادرين على العمل بكفاءة عالية في المنافسات الكروية المختلفة.

وتضمنت الدورة عدداً من المحاور النظرية والتطبيقية التي تُركز على الجوانب الفنية الحديثة في كرة القدم، مثل أساليب التدريب المتقدمة، والتخطيط وإدارة المباريات، وتحليل الأداء، وإدارة الفرق، إضافة إلى الجوانب البدنية والنفسية للاعبين، إلى جانب تطبيقات ميدانية عملية تهدف إلى رفع كفاءة المدربين المشاركين.

وتزامناً مع هذه الدورة، أُقيمت ورشة عمل بمشاركة 40 مدرباً من الحاصلين على الرخصة التدريبية (A)، والتي قدمها محاضر الاتحاد الدولي لكرة القدم برانيمير أوييفيتش، رئيس تطوير التدريب في إدارة تطوير كرة القدم.

ونُظمت هذه الورشة بغرض تجديد رخصة المدربين (A)، حيثُ يلتزم المدربون الحاصلون على هذه الرخصة بحضور 15 ساعة.