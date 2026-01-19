الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

200 سباح في النسخة الـ30 من «خليجية أبوظبي»

200 سباح في النسخة الـ30 من «خليجية أبوظبي»
19 يناير 2026 17:45

 
علي معالي (أبوظبي)
تحتضن أبوظبي منافسات بطولة دول مجلس التعاون الخليجي في نسختها الـ30، في المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركة 200 سباح وسباحة يمثلون 6 دول خليجية، ويتنافسون ضمن الفئات العمرية من 10 سنوات إلى العمومي.
تقام البطولة بتنظيم اتحاد الرياضات المائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للألعاب المائية، في نسخة توصف بالاستثنائية من حيث حجم المشاركة ومستوى التنظيم، بما يعكس تطور رياضة السباحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد حفل الافتتاح حضور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية، وممثلي الاتحادات والأندية والمجالس الرياضية، ووفود المنتخبات الخليجية المشاركة.
وتُقام منافسات البطولة على فترتين صباحية ومسائية يومياً، وسط جاهزية عالية من المنتخبات المشاركة، التي تسعى إلى تقديم مستويات قوية في واحدة من أعرق البطولات الإقليمية لرياضة السباحة.
وأكد اتحاد الإمارات للرياضات المائية أن استضافة أبوظبي لهذه النسخة تأتي استمراراً لدور الدولة الريادي في دعم وتطوير الرياضات المائية، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة والمنشآت الرياضية الحديثة التي تمتلكها الإمارة.
وتُعد البطولة محطة مهمة لاكتشاف المواهب الخليجية الشابة، وفرصة لتعزيز التنافس الرياضي وتبادل الخبرات بين المنتخبات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى السباحة على المستوى الخليجي.

أخبار ذات صلة
برعاية حمدان بن محمد بن زايد.. «الدفاع الدولي» يناقش في أبوظبي التحول الأمني والاستقلالية الذكية
مهرجان الظفرة يتوِّج الفائزين في 3 مسابقات
السباحة
بطولة الخليج
أبوظبي
اتحاد الرياضات المائية
