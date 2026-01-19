«أبوظبي للصقارين» ينظّم فعاليات تراثية في مهرجان الحصن

أبوظبي (وام)

نظّم نادي أبوظبي للصقارين فعاليات تراثية، وعروض الصقارة ضمن مشاركته في مهرجان الحصن المقام حالياً، وشارك مسؤولو النادي في تقديم فعاليات للتوعية برياضة الصقور، وأهميتها في صون التراث الوطني، ضمن خطط المشاركة في الفعاليات المجتمعية، للتعريف بدور النادي المحوري، وأهدافه في تعميق القيم التراثية في وجدان الأجيال الجديدة.

كما قدّم النادي على هامش المشاركة ورش عمل تعليمية لطلاب المدارس، لترسيخ الموروثات الوطنية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور، بإقبال كبير من زوّار المهرجان على الفعاليات.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين، في بيان له، أن هذه المشاركة تستهدف نشر ثقافة الصقارة بين الجمهور، وتقديم برامج تعليمية تراثية، بهدف تعزيز الهوية الوطنية، والتعريف بالتراث الوطني.