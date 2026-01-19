الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تتويج الفائزين في تحدي «سايبر ران آند رايد»

تتويج الفائزين في تحدي «سايبر ران آند رايد»
19 يناير 2026 18:30

 
أبوظبي (وام)
اختتمت بنجاح منافسات الفعالية الرياضية المجتمعية «سايبر ران آند رايد»، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي يومي السبت والأحد، برعاية مجلس الأمن السيبراني، بهدف تعزيز النشاط البدني، وترسيخ مفاهيم الوعي الرقمي في أجواء مجتمعية تفاعلية آمنة.
وشهد اليوم الأول منافسات الجري على كورنيش أبوظبي لمسافات متعددة شملت نصف الماراثون و10 كيلومترات و5 كيلومترات و2.5 كيلومتر، فيما شهد اليوم الثاني جولات الدرّاجات الهوائية انطلاقاً من أبوظبي كريكيت سبورتس، إلى مجلس الوثبة.
وخلال اليوم الأول من الحدث تم تتويج الفائزين في منافسات الفئات المختلفة للجري، بحضور طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الجهات والمؤسسات الراعية.
وقال الهاشمي إن تنظيم الحدث يأتي في إطار الحرص على جعل الرياضة أسلوب حياة، وتزامناً مع عام الأسرة من أجل تشجيعها ودعمها على ممارسة الرياضة.
وأعرب عن الفخر برعاية مجلس الأمن السيبراني للحدث، الذي يأتي ضمن رؤية وتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والهادفة إلى جعل مجتمع أبوظبي أكثر فاعلية من خلال ممارسة الرياضة.

