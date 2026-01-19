الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
9 ملايين دولار جوائز بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك

19 يناير 2026 19:00

 
دبي (الاتحاد)
اكتملت التحضيرات لانطلاق النسخة الـ37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، حيث بدأ أفضل لاعبي الجولف في العالم بالوصول إلى نادي الإمارات للجولف، قبل بداية أول فعالية ضمن سلسلة رولكس لموسم «السباق إلى دبي 2026»، حيث تقام منافسات البطولة من الخميس إلى الأحد المقبلين، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية 9 ملايين دولار.
ومع وصول الاستعدادات إلى مراحلها اللمسات الأخيرة، وتعرف اللاعبين بالفعل على ملعب المجلس الشهير، يتزايد الترقب لما يُعد بأن يكون أسبوعاً مذهلاً من رياضة الجولف والترفيه على مستوى عالمي في «بطولة الشرق الأوسط الكبرى».
ويعود روري ماكلروي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (أربع مرات)، إلى البطولة التي شهدت ظهوره الأول فيها وهو في الـ16 من عمره في عام 2006، وذلك بمناسبة الذكرى الـ20 لمشاركته الأولى. ويسعى الفائز بلقب بطولة الماسترز الحالي والفائز بخمس بطولات كبرى في مسيرته إلى رفع كأس الدولة للمرة الخامسة التاريخية، وذلك وسط منافسة إلى جانب نخبة من اللاعبين المتميزين، من بينهم حامل اللقب تيريل هاتون، والمصنّف الأول عالمياً سابقاً داستن جونسون، وبطل كأس فيديكس تومي فليتوود، والفائز بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة 2019 شين لوري، والفائز بلقب البطولة في دبي في عام 2022 فيكتور هوفلاند، والفائز بألقاب سلسلة رولكس نيكولاي هوجارد، والفائز بجولة PGA رايان فوكس، والنجم الصاعد توم ماكيبين.
كما يعود لوك دونالد، المصنّف الأول عالمياً سابقاً، وقائد فريق كأس رايدر الأوروبي، إلى دبي، ليضيف خبرته ومكانته إلى التشكيلة، بينما ينضم لاعب الجولف الإماراتي أحمد سكيك إلى المنافسة كمحترف لأول مرة، مما يسلط الضوء على التزام البطولة المستمر بدعم المواهب في المنطقة.

