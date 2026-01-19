الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديوكوفيتش يدخل نادي الـ 100 في «تنس أستراليا»

ديوكوفيتش يدخل نادي الـ 100 في «تنس أستراليا»
19 يناير 2026 17:40

 
ملبورن (د ب أ)

استهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بطل أولمبياد باريس في فردي الرجال، مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بطريقة مبهرة في ظهوره الحادي والعشرين في ملبورن بارك، حيث حقق فوزاً ساحقاً على بيدرو مارتينيز بنتيجة 6 3/ و6 2/ و6 2/ اليوم الاثنين في الدور الأول.
واحتاج النجم البالغ من العمر 38 عاماً إلى ساعتين فقط على ملعب «رود لافر أرينا» ليحسم انتصاره 100 في القرعة الرئيسية للبطولة، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا الإنجاز بعد منافسه التاريخي، السويسري روجيه فيدرر.
وظهر ديوكوفيتش، المصنف الرابع عالميا، بحالة بدنية وفنية رائعة في أول مباراة رسمية له منذ نوفمبر من العام الماضي، حيث لم يمنح منافسه الإسباني أي فرصة لكسر الإرسال طوال اللقاء، مسجلا 49 ضربة ساحقة مقابل 21 خطأ غير مقصود فقط.
بدأت المباراة بسيطرة مبكرة من ديوكوفيتش الذي كسر إرسال بيدرو مارتينيز في الشوط الثاني، وحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6 - 3 وفي المجموعة الثانية، واصل «الإعصار الصربي» تفوقه وفاز بها بنتيجة 6 2/ بعد أن خسر نقطة واحدة فقط على إرساله.
أما في المجموعة الثالثة، فقد اكتسح ديوكوفيتش منافسه بانتزاع 20 نقطة من آخر 24 نقطة، ويلتقي ديوكوفيتش في محطته القادمة اللاعب الإيطالي الصاعد من التصفيات فرانشيسكو مايستريلي، المصنف 141 عالمياً.

نوفاك ديكوفيتش
بطولة أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
التنس
الجراند سلام
