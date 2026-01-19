الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«غنتوت» و«الحبتور» يفتتحان «دولية الإمارات» للبولو

«غنتوت» و«الحبتور» يفتتحان «دولية الإمارات» للبولو
19 يناير 2026 19:57

أبوظبي (وام)

يفتتح فريقا غنتوت والحبتور، غداً «الثلاثاء»، منافسات بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو 2026، على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.
وأكد النادي في بيان له، أن البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتشهد مشاركة 8 فرق هي غنتوت، والحبتور، وإيه إم، وجانغيري، وبنسالي، والباشا، وأبوظبي، وانكورا لامار، وتستمر منافساتها حتى الأول من فبراير المقبل.
كما أشار إلى اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية لانطلاق المنافسات، وأهميتها ضمن أجندة البطولات المحلية والدولية، واستعراض لوائحها للفرق المشاركة كافة، بما يتماشى مع الشروط المعتمدة من اتحاد الإمارات للبولو.

نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
بطولة الإمارات الدولية للبولو
الحبتور
غنتوت
