الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كلوب يسخر من عرض تدريب ريال مدريد!

كلوب يسخر من عرض تدريب ريال مدريد!
19 يناير 2026 20:04

لايبزج(د ب أ)
أكد يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، أنه غير مهتم بالعودة مجدداً لمجال التدريب وذلك بعد مرور أكثر من عام على توليه منصب المدير رئيس قسم كرة القدم العالمية لمجموعة أندية شركة ريد بول.
وكان كلوب متواجداً في المدرجات خلال خسارة لايبزج أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1 / 5 في الدوري الألماني لكرة القدم، يوم السبت الماضي، لكن يبدو أنه لم يتراجع عن اهتمامه بمنصبه في شركة ريد بول.
وقال يورجن كلوب لصحيفتي نيويورك تايمز وذا أثليتيك عقب مباراة بايرن: "أعلم أنه بإمكاني العمل مدرباً، لكن هذا لا يعني أنني سأبقى مدرباً لآخر يوم في حياتي، بل أريد ممارسة عمل مختلف".
وأضاف المدرب الألماني: "لقد منحتني شركة ريد بول فرصة بعد تنسيق متواصل بيننا، وأشعر حالياً بأنني راض تماماً بهذا العمل ولا أريد التواجد في مكان آخر".
وبسؤاله عن إمكانية تدريب ريال مدريد بعد إقالة تشابي ألونسو، أجاب كلوب: "كل ما يتردد مجرد ضجة إعلامية". واختتم يورجن كلوب: "ريال مدريد أقال المدرب يوب هاينكس رغم قيادته للفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لا أعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة للنادي المدريدي".

