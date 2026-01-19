الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولية الإمارات» للقفز الحر تتوج أبطال العالم في أبوظبي

«دولية الإمارات» للقفز الحر تتوج أبطال العالم في أبوظبي
19 يناير 2026 20:06

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الإمارات الدولية للقفز الحر» تزين الافتتاح بأطول نفق هوائي
«الإمارات الدولية» للقفز الحر الداخلي في ضيافة «كلايم جزيرة ياس»

اختتمت أمس النسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي 2026، في كلايم جزيرة ياس، أبوظبي، بمشاركة 250 رياضياً ورياضية يمثلون 30 دولة.
وفاز الفريق الروسي بلقب بطولة القفز الحر الداخلي الدولية للفرق الجماعية «16 مشاركاً» بنظام الفرق الثنائية، وحقق فريق تاناي من روسيا لقب الفرق من 8 لاعبين، وتوج المكسيكي سيباستيان جارسيا بلقب فئة Pursuit، وحصد الأميركيان لاندون كارابيريس، وجميس روجر صدارة فئة Relay، بينما حقق فريق سيباستيان جارسيا أيضاً اللقب العام لفئة Race.
وأحرز فريق سيبيريس من روسيا لقب البطولة الدولية للقفز الداخلي الحر للفرق الرباعية في نسختها الأولى، كما توج الفريق الأميركي بلقب فئة القفز العمودي المتتابع للفرق من 8 لاعبين.
وتوج الفائزين الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال، ويوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف، الأمين العام للاتحاد، وأندريه باراباش، رئيس وكالة سلامة الطيران الأوروبية، وحسين الحسني، نائب المدير العام لكلايم أبوظبي.

القفز الحر
كلايم أبوظبي
آخر الأخبار
المغربي إيغامان.. قطع في الرباط الصليبي خلال 7 دقائق
الرياضة
المغربي إيغامان.. قطع في الرباط الصليبي خلال 7 دقائق
اليوم 12:45
أرشيفية
اقتصاد
المؤشر نيكي يتراجع متأثراً بارتفاع عوائد السندات
اليوم 12:30
اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
الرياضة
اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
اليوم 12:30
القيصر ساديو ماني.. «بطل القمة» في المونديال الأفريقي
الرياضة
القيصر ساديو ماني.. «بطل القمة» في المونديال الأفريقي
اليوم 12:16
"كالدس" تكشف عن قدرات وطنية مبتكرة للمرة الأولى في يومكس وسيمتكس
علوم الدار
"كالدس" تكشف عن قدرات وطنية مبتكرة للمرة الأولى في يومكس وسيمتكس
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©